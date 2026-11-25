ETV Bharat / state

इमरान मसूद के मंसूबों पर फिरा पानी? सहारनपुर की दो सीटों पर सपा के ऐलान से कांग्रेस को लगा झटका

सपा की पहली सूची जारी: सहारनपुर की बेहट और देहात सीट से मौजूदा विधायकों को मिला टिकट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी तैयारियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगी हैं. चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) ने मंगलवार रात प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी. पांच उम्मीदवारों वाली इस सूची में सहारनपुर जिले की दो विधानसभा सीटों को भी शामिल किया गया है, जहां पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों पर दोबारा भरोसा जताया है.

सपा के इस फैसले को कांग्रेस के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. दरअसल, कांग्रेस सांसद और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद बेहट और सहारनपुर देहात सीट पर अपने करीबी नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहते थे. लेकिन सपा ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. ऐसे में गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है.

इमरान मसूद शाहनवाज खान को लड़ाना चाहते थे चुनाव, सपा ने पहली सूची में ही घोषित कर दिए उम्मीदवार. (Photo Credit: ETV Bharat) सहारनपुर की बेहट और देहात सीट पर मौजूदा विधायकों को टिकट: समाजवादी पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक, सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक उमर अली खान को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं, सहारनपुर देहात सीट से विधायक आशु मलिक को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन और अमरोहा विधानसभा सीट से महबूब अली को उम्मीदवार घोषित किया गया है. बुंदेलखंड क्षेत्र की ललितपुर विधानसभा सीट से ज्योति लोधी को टिकट दिया गया है. पांच नामों वाली इस पहली सूची में चार मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिला है, जबकि ललितपुर से ज्योति लोधी नया चेहरा हैं. सहारनपुर की दो सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है. पार्टी के इस फैसले को आगामी चुनाव की शुरुआती रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की ओर से भी दावेदारी की चर्चा चल रही थी. अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दांव, उमर अली खान और आशु मलिक को फिर मिला टिकट. (Photo Credit: ETV Bharat) इमरान मसूद की रणनीति को लगा झटका: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद सहारनपुर देहात सीट से अपने करीबी एमएलसी शाहनवाज खान को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहते थे. वहीं, बेहट विधानसभा सीट पर भी वह अपने किसी नजदीकी नेता को प्रत्याशी बनाना चाहते थे. हालांकि, सपा की पहली सूची में दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस की दावेदारी को झटका लगा है. इस फैसले ने सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. राजनीतिक जानकारों की नजर अब इस बात पर है कि कांग्रेस इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है. क्या कांग्रेस इन दोनों सीटों पर सपा के उम्मीदवारों को स्वीकार करेगी या सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी दावेदारी कायम रखेगी, यह आने वाले समय में साफ होगा. फिलहाल सपा की पहली सूची ने गठबंधन के भीतर राजनीतिक समीकरणों को चर्चा में ला दिया है. दोनों दलों के बीच सीटों के समायोजन को लेकर चल रही बातचीत के बीच यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है. कैराना, अमरोहा और ललितपुर के नाम भी शामिल, जानिए सपा की पहली सूची में किस-किस को मिला मौका. (Photo Credit: ETV Bharat)