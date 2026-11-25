इमरान मसूद के मंसूबों पर फिरा पानी? सहारनपुर की दो सीटों पर सपा के ऐलान से कांग्रेस को लगा झटका
समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पांच प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:29 PM IST
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी तैयारियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगी हैं. चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) ने मंगलवार रात प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी. पांच उम्मीदवारों वाली इस सूची में सहारनपुर जिले की दो विधानसभा सीटों को भी शामिल किया गया है, जहां पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों पर दोबारा भरोसा जताया है.
सपा के इस फैसले को कांग्रेस के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. दरअसल, कांग्रेस सांसद और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद बेहट और सहारनपुर देहात सीट पर अपने करीबी नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहते थे. लेकिन सपा ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. ऐसे में गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है.
सहारनपुर की बेहट और देहात सीट पर मौजूदा विधायकों को टिकट: समाजवादी पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक, सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक उमर अली खान को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं, सहारनपुर देहात सीट से विधायक आशु मलिक को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन और अमरोहा विधानसभा सीट से महबूब अली को उम्मीदवार घोषित किया गया है. बुंदेलखंड क्षेत्र की ललितपुर विधानसभा सीट से ज्योति लोधी को टिकट दिया गया है.
पांच नामों वाली इस पहली सूची में चार मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिला है, जबकि ललितपुर से ज्योति लोधी नया चेहरा हैं. सहारनपुर की दो सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है. पार्टी के इस फैसले को आगामी चुनाव की शुरुआती रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की ओर से भी दावेदारी की चर्चा चल रही थी.
इमरान मसूद की रणनीति को लगा झटका: कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद सहारनपुर देहात सीट से अपने करीबी एमएलसी शाहनवाज खान को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहते थे. वहीं, बेहट विधानसभा सीट पर भी वह अपने किसी नजदीकी नेता को प्रत्याशी बनाना चाहते थे. हालांकि, सपा की पहली सूची में दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस की दावेदारी को झटका लगा है. इस फैसले ने सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
राजनीतिक जानकारों की नजर अब इस बात पर है कि कांग्रेस इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है. क्या कांग्रेस इन दोनों सीटों पर सपा के उम्मीदवारों को स्वीकार करेगी या सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी दावेदारी कायम रखेगी, यह आने वाले समय में साफ होगा. फिलहाल सपा की पहली सूची ने गठबंधन के भीतर राजनीतिक समीकरणों को चर्चा में ला दिया है. दोनों दलों के बीच सीटों के समायोजन को लेकर चल रही बातचीत के बीच यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है.
अखिलेश यादव ने गठबंधन में जीत की संभावना को बताया प्राथमिकता: दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के समायोजन पर बातचीत चल रही है. इसी बीच सपा ने पांच विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर अपने रुख में जीत की संभावना को प्राथमिकता देने की बात कह चुके हैं. उनका कहना है कि सीटों पर फैसला केवल राजनीतिक दलों के दावों के आधार पर नहीं, बल्कि आपसी सहमति और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर होना चाहिए.
अखिलेश यादव ने गठबंधन के उम्मीदवारों को पीडीए प्रत्याशी के रूप में पेश करने की बात भी कही है. सपा की रणनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ व्यापक सामाजिक समीकरण को महत्व दिया जा रहा है. ऐसे में पार्टी की पहली सूची को केवल उम्मीदवारों की घोषणा नहीं, बल्कि चुनावी समीकरणों के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है. अब गठबंधन में शामिल अन्य दलों की प्रतिक्रिया पर भी राजनीतिक नजरें रहेंगी.
पश्चिमी यूपी से बुंदेलखंड तक सपा ने दिया सियासी संदेश: सपा की पहली सूची में शामिल पांचों नामों पर नजर डालें तो पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक अपनी राजनीतिक मौजूदगी का संदेश देने की कोशिश की है. सहारनपुर की बेहट और देहात सीट के साथ शामली की कैराना और अमरोहा को भी सूची में जगह दी गई है. वहीं, ललितपुर से ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया है. चार मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट देकर पार्टी ने उनके प्रदर्शन और चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताने का संकेत दिया है.
फिलहाल यह समाजवादी पार्टी की पहली सूची है और प्रदेश की बाकी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित होना बाकी है. आने वाले दिनों में पार्टी की अगली सूची और कांग्रेस के साथ सीटों के समायोजन को लेकर होने वाले फैसलों पर सबकी नजर रहेगी. सहारनपुर की दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा ने गठबंधन की राजनीति को पहले ही गरमा दिया है. अब देखना होगा कि सपा की अगली सूची में किन चेहरों को जगह मिलती है और 2027 के चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन की तस्वीर किस रूप में सामने आती है.
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