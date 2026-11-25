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अमरोहा सीट पर सपा ने फिर पुराने चेहरे पर जताया भरोसा, 5 बार के विधायक महबूब अली को दिया टिकट

अमरोहा के सियासी किले को बचाने के लिए सपा की रणनीति ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमरोहा: समाजवादी पार्टी ने अमरोहा विधानसभा सीट से अपने मौजूदा विधायक महबूब अली पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया है. पार्टी की ओर से 24 नवंबर 2026 को जारी पहली सूची में महबूब अली का नाम शामिल किया गया है.



सियासी सफर: महबूब अली अमरोहा की राजनीति का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. लंबे समय से जिले की राजनीति में सक्रिय महबूब अली का विधानसभा तक पहुंचने का सफर वर्ष 2002 में शुरू हुआ था. उन्होंने उस समय राष्ट्रीय परिवर्तन दल के टिकट पर अमरोहा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया था. इसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सपा के टिकट पर लगातार चार विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते चले गए.