अमरोहा सीट पर सपा ने फिर पुराने चेहरे पर जताया भरोसा, 5 बार के विधायक महबूब अली को दिया टिकट
यूपी विधानसभा चुनाव 2027:अमरोहा के सियासी किले को बचाने के लिए सपा की रणनीति
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:52 PM IST
अमरोहा: समाजवादी पार्टी ने अमरोहा विधानसभा सीट से अपने मौजूदा विधायक महबूब अली पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया है. पार्टी की ओर से 24 नवंबर 2026 को जारी पहली सूची में महबूब अली का नाम शामिल किया गया है.
सियासी सफर: महबूब अली अमरोहा की राजनीति का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. लंबे समय से जिले की राजनीति में सक्रिय महबूब अली का विधानसभा तक पहुंचने का सफर वर्ष 2002 में शुरू हुआ था. उन्होंने उस समय राष्ट्रीय परिवर्तन दल के टिकट पर अमरोहा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया था. इसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सपा के टिकट पर लगातार चार विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते चले गए.
जीत का सिलसिला: वर्ष 2007, 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर महबूब अली लगातार पांच बार अमरोहा विधानसभा सीट से विधायक बन चुके हैं. उनकी लगातार जीत ने उन्हें जिले की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शुमार कर दिया है. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए भी उन पर भरोसा जताया है. पिछले विधानसभा चुनाव यानी वर्ष 2022 में महबूब अली ने भाजपा प्रत्याशी राम सिंह को बड़े अंतर से हराकर अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति का परिचय दिया था. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महबूब अली को कुल 1,28,735 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी राम सिंह को 57,699 वोट हासिल हुए थे. दोनों प्रत्याशियों के बीच जीत का अंतर 71,036 वोटों का रहा था. वहीं, बसपा प्रत्याशी मोहम्मद नावेद अयाज 34,585 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे. चुनाव में महबूब अली को कुल वैध मतों का 57.43 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ था.
मंत्री की जिम्मेदारी: महबूब अली का राजनीतिक अनुभव केवल विधायक तक सीमित नहीं रहा है. वह उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. इसके अलावा वह विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. सरकार में मंत्री पद से लेकर विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों तक जिम्मेदारी निभाने का अनुभव उनके राजनीतिक सफर का अहम हिस्सा रहा है.
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