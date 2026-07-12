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राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी ने लगाया गोरखपुर में विवादित पोस्टर, पुलिस ने बैनर लगाने वाले नेता को भेजा जेल

सपा नेता अरविंद उपेंद्र दत्त शुक्ल की हुई पुलिस से तीखी बहस

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत गर्म
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत गर्म (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 10:09 AM IST

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गोरखपुर: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी मुखर है. इसी कड़ी में पार्टी की ओर से गोरखपुर में शास्त्री चौक पर एक विवादित पोस्टर लगाया गया. पुलिस ने बैनर लगाने वाले समाजवादी पार्टी नेता को जेल भेज दिया है. जिसके बाद शहर का सियासी माहौल गर्म है.

पीएम और सीएम पर निशाना: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर अब सियासत गोरखपुर पहुंच गई है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद उपेंद्र शुक्ला ने शहर के शास्त्री चौक पर विवादित पोस्टर लगाकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी. पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ राजनीतिक टिप्पणियां भी लिखी गई थीं.

गोरखपुर में 'होर्डिंग' पर बवाल (Video Credit: ETV Bharat)

पोस्टर में क्या था?: पोस्टर पर लिखा था, 'राम नाम जपना, चोरी का चढ़ावा अपना' और 'रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, चोर करेगा मंदिर में चोरी, चौकीदार देखता रह जाएगा'. पोस्टर में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर कटाक्ष किया गया था.

चंदा चोरी के विरोध की होर्डिंग पड़ी भारी
चंदा चोरी के विरोध की होर्डिंग पड़ी भारी (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस से हुई बहस: गोरखपुर पुलिस इस होर्डिंग को लगाने का विरोध कर रही थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ बहसबाजी शुरू कर दी. दोनों के बीच काफी तीखी बहस हुई. हालांकि पुलिस ने उस विवादित पोस्टर को तत्काल वहां से हटा दिया.

पुलिस ने बैनर लगाने वाले नेता को भेजा जेल
पुलिस ने बैनर लगाने वाले नेता को भेजा जेल (Photo Credit: ETV Bharat)

सलाखों के पीछे सपा नेता: बहसबाजी के बाद पुलिस ने सपा नेता अरविन्द उपेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अरविंद की गिरफ्तारी शास्त्री चौक पुलिस चौकी के इंचार्ज घनश्याम उपाध्याय की तहरीर पर हुई है. किसी अन्य की शिकायत इसमें नहीं थी. अरविंद के साथ सपा के दो अन्य नेता भी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं. जिनका नाम भारत निषाद और रामचंद्र मौर्य है. इस कार्रवाई से सपा नेताओं में नाराजगी है, और वो इसे पुलिस की हिटलर शाही और तानाशाही करार दे रहे हैं.

यह कार्रवाई उत्पीड़न की है. शहर में तमाम ऐसे पोस्टर हैं, जो बिना अनुमति के विभिन्न पोलों पर टंगे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती. इस पोस्टर से डबल इंजन की सरकार का चेहरा बेनकाब हो रहा था. जिससे प्रशासन खफा हो गया.- बृजेश गौतम, जिलाध्यक्ष, सपा

अरविंद उपेंद्र दत्त शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला के बड़े पुत्र हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी करीब 5 साल पहले ज्वाइन किया था. अरविंद के मुताबिक उनके पिता को संसदीय चुनाव में स्थानीय भाजपा के नेताओं ने भितरघात और अन्याय कर हराया था. इसीलिए उन्होंने सपा का दामन थाम लिया.

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