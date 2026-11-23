यूपी मतदाता सूची में 1 लाख डुप्लीकेट नामों का सपा का दावा, चुनाव आयोग को सूची सौंपकर मांगा नकद पुरस्कार
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब एक लाख डुप्लीकेट नाम मिलने का दावा किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:57 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी (सपा) ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की मतदाता सूची की जांच के बाद करीब एक लाख ऐसे मतदाताओं के नाम मिलने का दावा किया है, जिनकी प्रविष्टियां एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं. पार्टी का कहना है कि उसने इन नामों की विधानसभा, जिला और बूथवार सूची तैयार कर चुनाव आयोग को भेज दी है. साथ ही मांग की है कि डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करने के लिए घोषित नकद पुरस्कार की पूरी राशि समाजवादी पार्टी को दी जाए.
अखिलेश यादव के निर्देश पर चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सोमवार को लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की ओर से जारी विज्ञप्ति में इस जांच की जानकारी दी गई है. सपा के मुताबिक, प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1 लाख 73 हजार 730 पोलिंग बूथों पर दर्ज 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाताओं के नामों की जांच की गई है. इसी प्रक्रिया में करीब एक लाख संदिग्ध डुप्लीकेट प्रविष्टियां मिलने का दावा किया गया है.
पार्टी का कहना है कि 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, पता और उम्र एक जैसी है. इसके बावजूद उनके नाम अलग-अलग स्थानों पर दर्ज हैं. इन प्रविष्टियों में मतदाताओं के EPIC यानी मतदाता पहचान पत्र नंबर भी अलग-अलग हैं. सपा ने इसे मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बहुप्रविष्टियां होने का मामला बताया है.
विधानसभा और बूथवार तैयार की गई डुप्लीकेट नामों की सूची: समाजवादी पार्टी के अनुसार, करीब एक लाख ऐसे मतदाताओं के नाम, मतदाता क्रम संख्या, पोलिंग बूथ और विधानसभा क्षेत्र का पूरा विवरण तैयार किया गया है. इस सूची को विधानसभा और जिले के हिसाब से अलग-अलग किया गया है. पार्टी ने इसे ईमेल के जरिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा है. सपा का दावा है कि उसने संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान कर चुनाव आयोग के सामने ठोस उदाहरण भी रखे हैं.
मतदाता सूची में कई नाम दोहराए जाने का दावा: सपा ने अपने ज्ञापन में गोरखपुर और लखनऊ की कई विधानसभा सीटों के उदाहरण दिए हैं. पार्टी के मुताबिक, गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 427 पर अर्चना गुप्ता का नाम छह बार दर्ज मिला है. इसी तरह बूथ संख्या 231 पर रीना देवी का नाम चार बार दर्ज होने का दावा किया गया है. लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट के बूथ संख्या 133 पर शिवांशु पटेल का नाम पांच बार और बूथ संख्या 29 पर शिवानी यादव का नाम तीन बार दर्ज होने की बात कही गई है.
लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अर्जुन वाल्मीकि, मोहम्मद सरताज और नसरा बानो के नाम तीन-तीन बार दर्ज होने का दावा किया गया है. वहीं, लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में शबीना, खुशनुमा बानो और मोहम्मद मारूफ के नाम भी अलग-अलग मतदाता क्रम संख्याओं पर एक से अधिक बार दर्ज मिले हैं. पार्टी ने इन उदाहरणों को मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का हिस्सा बताया है. सपा का कहना है कि ऐसे मामले केवल एक या दो विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं.
प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में भी दोहराए गए नामों के उदाहरण: समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज की शहर पश्चिमी, शहर दक्षिणी और सोरांव विधानसभा सीटों के भी उदाहरण दिए हैं. पार्टी के मुताबिक, शहर पश्चिमी में दानिश हसन और अरविंद कुमार के नाम तीन-तीन बार दर्ज मिले हैं. शहर दक्षिणी में सुषमा देवी और मोहम्मद हमजा के नाम की तीन-तीन प्रविष्टियां होने का दावा किया गया है. वहीं, सोरांव में अनीता वर्मा का नाम पांच बार और आशीष यादव का नाम तीन बार दर्ज होने की बात कही गई है.
सपा ने वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में फरहत आफरीन और तौसीन फातमा के नाम दो-दो बार दर्ज होने का दावा किया है. आगरा कैंट में काजल कुमारी का नाम दो बार और शंकर लाल का नाम तीन बार दर्ज होने की बात कही गई है. इसके अलावा अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फैजान का नाम तीन बार और ललिता का नाम दो बार दर्ज होने का उदाहरण दिया गया है. पार्टी ने इन सभी मामलों का विवरण अपने ज्ञापन में शामिल किया है.
डुप्लीकेट वोटर खोजने पर घोषित इनाम भी मांगा: समाजवादी पार्टी ने अपने ज्ञापन में 11 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से की गई घोषणा का भी जिक्र किया है. इस घोषणा में डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करने वाले राजनीतिक दल या व्यक्ति को नकद पुरस्कार देने की बात कही गई थी. सपा का दावा है कि उसने करीब एक लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान कर सबसे पहले विस्तृत सूची चुनाव आयोग को सौंपी है. इसी आधार पर पार्टी ने सभी घोषित नकद पुरस्कार उसे देने की मांग की है.
निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची की दोबारा जांच की मांग: सपा ने कहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में बहुप्रविष्टियां मिलने से निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं. पार्टी ने मांग की है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. इस अभियान के तहत पूरी मतदाता सूची की जांच कराई जाए और सभी गलत प्रविष्टियों को दुरुस्त किया जाए. पार्टी ने आयोग से अपनी शिकायतों पर जल्द कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव केके श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डॉ. हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह शामिल रहे. सपा ने आयोग से अपनी ओर से जुटाए गए आंकड़ों और उदाहरणों की जांच कराने की मांग की है. अब इस मामले में चुनाव आयोग की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी.
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