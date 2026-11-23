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यूपी मतदाता सूची में 1 लाख डुप्लीकेट नामों का सपा का दावा, चुनाव आयोग को सूची सौंपकर मांगा नकद पुरस्कार

जानिए सपा ने किन-किन विधानसभा क्षेत्रों के दिए उदाहरण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी (सपा) ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की मतदाता सूची की जांच के बाद करीब एक लाख ऐसे मतदाताओं के नाम मिलने का दावा किया है, जिनकी प्रविष्टियां एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं. पार्टी का कहना है कि उसने इन नामों की विधानसभा, जिला और बूथवार सूची तैयार कर चुनाव आयोग को भेज दी है. साथ ही मांग की है कि डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करने के लिए घोषित नकद पुरस्कार की पूरी राशि समाजवादी पार्टी को दी जाए.

अखिलेश यादव के निर्देश पर चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सोमवार को लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की ओर से जारी विज्ञप्ति में इस जांच की जानकारी दी गई है. सपा के मुताबिक, प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1 लाख 73 हजार 730 पोलिंग बूथों पर दर्ज 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाताओं के नामों की जांच की गई है. इसी प्रक्रिया में करीब एक लाख संदिग्ध डुप्लीकेट प्रविष्टियां मिलने का दावा किया गया है.

पार्टी का कहना है कि 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, पता और उम्र एक जैसी है. इसके बावजूद उनके नाम अलग-अलग स्थानों पर दर्ज हैं. इन प्रविष्टियों में मतदाताओं के EPIC यानी मतदाता पहचान पत्र नंबर भी अलग-अलग हैं. सपा ने इसे मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बहुप्रविष्टियां होने का मामला बताया है. विधानसभा और बूथवार तैयार की गई डुप्लीकेट नामों की सूची: समाजवादी पार्टी के अनुसार, करीब एक लाख ऐसे मतदाताओं के नाम, मतदाता क्रम संख्या, पोलिंग बूथ और विधानसभा क्षेत्र का पूरा विवरण तैयार किया गया है. इस सूची को विधानसभा और जिले के हिसाब से अलग-अलग किया गया है. पार्टी ने इसे ईमेल के जरिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा है. सपा का दावा है कि उसने संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान कर चुनाव आयोग के सामने ठोस उदाहरण भी रखे हैं. मतदाता सूची में कई नाम दोहराए जाने का दावा: सपा ने अपने ज्ञापन में गोरखपुर और लखनऊ की कई विधानसभा सीटों के उदाहरण दिए हैं. पार्टी के मुताबिक, गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 427 पर अर्चना गुप्ता का नाम छह बार दर्ज मिला है. इसी तरह बूथ संख्या 231 पर रीना देवी का नाम चार बार दर्ज होने का दावा किया गया है. लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट के बूथ संख्या 133 पर शिवांशु पटेल का नाम पांच बार और बूथ संख्या 29 पर शिवानी यादव का नाम तीन बार दर्ज होने की बात कही गई है. लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अर्जुन वाल्मीकि, मोहम्मद सरताज और नसरा बानो के नाम तीन-तीन बार दर्ज होने का दावा किया गया है. वहीं, लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में शबीना, खुशनुमा बानो और मोहम्मद मारूफ के नाम भी अलग-अलग मतदाता क्रम संख्याओं पर एक से अधिक बार दर्ज मिले हैं. पार्टी ने इन उदाहरणों को मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का हिस्सा बताया है. सपा का कहना है कि ऐसे मामले केवल एक या दो विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं.