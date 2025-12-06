अखिलेश यादव ने डिंपल और जया बच्चन के साथ दरगाह पर की चादरपोशी, कहा- हमने भाजपा से समीकरण बनाना सीख लिया
आगरा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बोले- सरकार ताकतवर होनी चाहिए, उद्योगपति नहीं, इस बार परिणाम ऐतिहासिक होगा.
December 6, 2025
आगरा : 'इंडिगो जैसी घटनाओं से सरकार को सबक लेना चाहिए. अगर उद्योगपतियों को ताकतवर बनाओगे तो ऐसी घटनाएं होंगी. अगर जान-बूझकर कोई ऐसा कर रहा है तो हमको-आपको सजग रहना होगा. सरकार ताकतवर होनी चाहिए, उद्योगपति नहीं. हमने भाजपा से समीकरण बनाना सीख लिया है.'
ये बातें सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही. वह शनिवार की दोपहर 1:30 बजे कड़ी सुरक्षा में सपा सांसद डिंपल यादव और अभिनेत्री जया बच्चन के साथ फतेहपुर सीकरी पहुंचे. उन्होंने बुलंद दरवाजा स्थित हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी की. मुल्क में अमन-चैन की दुआ की.
'वोट कटवा रही भाजपा सरकार' : मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का संविधान पीडीए की किस्मत की किताब है. यह हमें समय-समय पर सम्मान देती है. हमें आरक्षण दिलाता है. हमारी बहन-बेटियों को और हमें हक दिलाता है. एसआईआर पर पूछे गए सवाल के जवाब में सपा मुखिया ने कहा कि सरकार वोट बढ़ाने के स्थान पर वोट कटवा रही है. इसलिए, हर नागरिक को जागरूक होना है.
अखिलेश यादव ने कहा कि हमको और आपको एसआईआर में अपना वोट बनवाना है. इस बार आगरा में समीकरण बदलेंगे. हमने भाजपा से समीकरण बनाना सीख लिया है. इससे इस बार भरोसा कम और काम ज्यादा होगा. हम भी सर्वे कराकर उन साथियों को मौका देंगे जो जनता के बीच हैं. ज्यादा कर और करा रहे हैं.
'आगरा की मेट्रो समाजवादियों की देन' : सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पेठा और ताजमहल से पूरी दुनिया में आगरा की पहचान है. आगरा की पहचान दरगाह से भी है. यहां पर लोग बेहद हुनरमंद हैं. उन्होंने कहा कि भरोसा दिलाता हूं कि इस बार आगरा समाजवादियों के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम देने जा रहा है. आगरा के लोग ये जान चुके हैं कि जो आगरा में मेट्रो चल रही है, वह समाजवादियों की देन है. आज भी दिल्ली और लखनऊ डबल इंजन वाले हैं. मगर, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से अच्छी सड़क नहीं बना पाए हैं.
'गंगा उल्टी रहेगी, हम मथुरा में यमुना साफ करेंगे' : सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा कहती है कि बिहार से गंगा बंगाल को जाएगी, मगर अब गंगा उल्टी रहेगी. उन्होंने यमुना के हाल पर कहा कि यह सरकार कहती है कि हमने आचमन लायक बना दिया है जबकि, आप बताइए केसी घाट पर कोई आचमन कर सकता है. अगली बार जब हम आएंगे तो यमुना पर आगरा में लखनऊ की तर्ज पर रिवर फ्रंट भी बनाएंगे. मथुरा में यमुना साफ करेंगे.
