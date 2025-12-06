ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने डिंपल और जया बच्चन के साथ दरगाह पर की चादरपोशी, कहा- हमने भाजपा से समीकरण बनाना सीख लिया

अखिलेश यादव ने डिंपल और जया बच्चन के साथ दरगाह पर की चादरपोशी. ( Photo Credit; Akhilesh Yadav X Account )

आगरा : 'इंडिगो जैसी घटनाओं से सरकार को सबक लेना चाहिए. अगर उद्योगपतियों को ताकतवर बनाओगे तो ऐसी घटनाएं होंगी. अगर जान-बूझकर कोई ऐसा कर रहा है तो हमको-आपको सजग रहना होगा. सरकार ताकतवर होनी चाहिए, उद्योगपति नहीं. हमने भाजपा से समीकरण बनाना सीख लिया है.' ये बातें सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही. वह शनिवार की दोपहर 1:30 बजे कड़ी सुरक्षा में सपा सांसद डिंपल यादव और अभिनेत्री जया बच्चन के साथ फतेहपुर सीकरी पहुंचे. उन्होंने बुलंद दरवाजा स्थित हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी की. मुल्क में अमन-चैन की दुआ की. आगरा में अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना. (Video Credit; local resident) 'वोट कटवा रही भाजपा सरकार' : मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का संविधान पीडीए की किस्मत की किताब है. यह हमें समय-समय पर सम्मान देती है. हमें आरक्षण दिलाता है. हमारी बहन-बेटियों को और हमें हक दिलाता है. एसआईआर पर पूछे गए सवाल के जवाब में सपा मुखिया ने कहा कि सरकार वोट बढ़ाने के स्थान पर वोट कटवा रही है. इसलिए, हर नागरिक को जागरूक होना है.