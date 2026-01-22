ETV Bharat / state

समाजवादी पार्टी ने युवा संत पर खेला दांव, शुभम गिरी को बनाया कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष

हरिद्वार: उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने एक युवा संत को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. हरिद्वार के खड़खड़ी में रहने वाले 35 वर्षीय शुभम गिरी संत समाज से आते हैं. उन्होंने संस्कृत से आचार्य और वैदिक की पढ़ाई की है.

समाजवादी पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभम गिरी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा पार्टी की रीति नीति को वो आगे बढ़ने का काम करेंगे. उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं. पार्टी के प्रति उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए ही हाईकमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.शुभम गिरी ने कहा जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे.

शुभम गिरी ने बताया वर्तमान में उत्तराखंड में सपा की सभी कमेटी भंग पड़ी हैं. जल्द ही सपा हाईकमान के निर्देशों के अनुसार नई कमेटी का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा. उत्तराखंड एक देवनगरी है, पार्टी में अन्य साधु संतों को भी जोड़ा जाएगा. शुभम गिरी ने बताया कि पार्टी ने मौका दिया तो हरिद्वार सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे. शुभम गिरी ने बताया आने वाले समय में उत्तराखंड में जल्द ही प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी. नई कमेटी बनने के बाद यहां पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाएगा. विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का कार्य किया जाएगा.