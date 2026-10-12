'समाजवादी पार्टी और शिक्षा, ये नदी के दो छोर हैं, जो कभी मिलते नहीं हैं'
शिक्षक चुनाव में उतरी BJP! योगी ने संभाली कमान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:31 PM IST
गोरखपुर: पहली बार शिक्षक एमएलसी के चुनाव में प्रत्याशी उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के पक्ष में गोरखपुर में बड़ी जनसभा की. इस जनसभा को बतौर मुख्य वक्ता सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था को चौपट किए जाने का तंज कसते हुए कहा कि, सपा और शिक्षा नदी के दो छोर हैं, जो कभी नहीं मिलते.
शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं और देश का भविष्य तय करते हैं। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आज जनपद गोरखपुर में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। सभी सम्मानित शिक्षकों से आग्रह है कि भाजपा प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 12, 2026
सीएम के निशाने पर सपा: सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी शिक्षा की धुर विरोधी है और जो शिक्षा का विरोधी होगा, वह शिक्षक का हितैषी कभी नहीं हो सकता. सपा सरकार में शिक्षक तक सुरक्षित नहीं थे. कई शिक्षकों को तो सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर विद्यालय जाना पड़ता था. सपा की राजनीति पूरी तरह परिवार और धनकुबेरों तक सिमट चुकी है.
समाजवादी पार्टी और शिक्षा, ये नदी के दो छोर हैं, जो कभी मिलते नहीं हैं... https://t.co/xeFriW52T4— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 12, 2026
एक तरफ भाजपा है जो शिक्षा, शिक्षण संस्थान, शिक्षक, सुरक्षा सबके लिए कार्य कर रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जिसका शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं. सपा शिक्षकों को उपदेश दे रही है, उनका हितैषी होने का ढोंग रच रही है. उसे बताना चाहिए कि चार बार सपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शिक्षकों को कैशलेस इलाज क्यों नहीं दे सकी? क्यों उसने शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान नहीं किया?.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री
शिक्षकों एवं राज्य कर्मचारियों के हित में जो अच्छा होगा, सरकार उस दिशा में कदम उठाने में नहीं हिचकेगी... https://t.co/jqPGZIg7RN— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 12, 2026
सपा शासन की याद दिलाई: मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा शासनकाल में प्रदेश और युवाओं के सामने पहचान का संकट था. छात्र चिंतित रहता था, कोई दिशा नहीं थी. नकल यहां की पहचान बन गई थी. विद्यालयों के भवन जर्जर थे, कोई पुरसाहाल नहीं था। युवा के सामने भविष्य का संकट था और तत्कालीन सरकार कान में तेल डाल करके सोती थी. जो गुंडे शिक्षा व्यवस्था को चौपट करते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी-बहनों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उनको सरकार प्रश्रय देती थी. दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया जाता था. आज कोई शिक्षण संस्थान, शिक्षक, बहन-बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता. अगर ऐसा किया तो जेल या जहन्नुम में एक रास्ता चुनना पड़ेगा.
समाजवादी पार्टी अगर यह उपदेश दे कि उसकी सरकार आने पर अमन-चैन आएगा, शांति मिलेगी, सुरक्षा होगी, तो यह वैसे ही है, जैसे कोई मगरमच्छ तट पर आकर उपदेश दे रहा है कि अब मैंने शिकार करना बंद कर दिया है... https://t.co/2vSyuRhtLl— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 12, 2026
सपा के लोग एक नंबर के धोखेबाज और झूठे हैं. जिन्होंने रामभक्तों पर गोली चलाई, जो अयोध्या आकर भी राम मंदिर नहीं जाते, अयोध्या आकर मनगढ़ंत दुष्प्रचार करते हैं, जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में पैरवी की, वही लोग आज कालनेमि की तरह रामनाम जपने का काम कर रहे हैं. पीडीए के नारे का वास्तविक अर्थ 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' और 'पराया धन अपना' है. यह राज्यसभा के चुनाव में भी साबित हो गया. एक प्रत्याशी 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' से चचाजान बने तो दूसरे 'पराया धन अपना फॉर्मूले से मुंबई के एक धन्नासेठ.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री
जब वर्ष 2017 में हम लोग आए थे, प्रदेश के अंदर डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली थे। हम लोगों ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की और सभी का निष्पक्ष चयन हुआ। सपाई, शिक्षा आयोग में अपने सारे रिश्तेदार भर देते थे, पैसे लेकर चयन होता था... https://t.co/ikEyUG7sHW— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 12, 2026
सीएम ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि शिक्षकों की अपेक्षाओं को सरकार ने बिना धरना-प्रदर्शन के पूर्ण किया. सरकार ने बेसिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, शिक्षकों से लेकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी कार्मिकों व उनके परिजनों को पांच लाख रुपये कैशलेश इलाज की सुविधा दी. इसके साथ ही बिना वेतन कटौती शिक्षकों को सुरक्षा बीमा कवर भी उपलब्ध करवाया गया. सरकार द्वारा संचालित या अनुदानित विद्यालय का कोई शिक्षक दुर्भाग्य से यदि दुर्घटना का शिकार होता है, 80 लाख से लेकर के 1. 20 करोड़ रुपये उस परिवार को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई. शिक्षामित्रों, अन्य शिक्षकों और रसोइयों को भी सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवाया गया। सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 और अनुदेशकों का मानदेय 9000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया है.
भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शिक्षा भी है, शिक्षण संस्थान भी हैं, शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, विकास भी है, विरासत भी है... https://t.co/6kwSXqGMuK— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 12, 2026
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