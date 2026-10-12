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'समाजवादी पार्टी और शिक्षा, ये नदी के दो छोर हैं, जो कभी मिलते नहीं हैं'

'शिक्षा की धुर विरोधी है समाजवादी पार्टी' ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: पहली बार शिक्षक एमएलसी के चुनाव में प्रत्याशी उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के पक्ष में गोरखपुर में बड़ी जनसभा की. इस जनसभा को बतौर मुख्य वक्ता सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था को चौपट किए जाने का तंज कसते हुए कहा कि, सपा और शिक्षा नदी के दो छोर हैं, जो कभी नहीं मिलते.

सीएम के निशाने पर सपा: सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी शिक्षा की धुर विरोधी है और जो शिक्षा का विरोधी होगा, वह शिक्षक का हितैषी कभी नहीं हो सकता. सपा सरकार में शिक्षक तक सुरक्षित नहीं थे. कई शिक्षकों को तो सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर विद्यालय जाना पड़ता था. सपा की राजनीति पूरी तरह परिवार और धनकुबेरों तक सिमट चुकी है.

एक तरफ भाजपा है जो शिक्षा, शिक्षण संस्थान, शिक्षक, सुरक्षा सबके लिए कार्य कर रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जिसका शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं. सपा शिक्षकों को उपदेश दे रही है, उनका हितैषी होने का ढोंग रच रही है. उसे बताना चाहिए कि चार बार सपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शिक्षकों को कैशलेस इलाज क्यों नहीं दे सकी? क्यों उसने शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान नहीं किया?.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री सपा शासन की याद दिलाई: मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा शासनकाल में प्रदेश और युवाओं के सामने पहचान का संकट था. छात्र चिंतित रहता था, कोई दिशा नहीं थी. नकल यहां की पहचान बन गई थी. विद्यालयों के भवन जर्जर थे, कोई पुरसाहाल नहीं था। युवा के सामने भविष्य का संकट था और तत्कालीन सरकार कान में तेल डाल करके सोती थी. जो गुंडे शिक्षा व्यवस्था को चौपट करते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी-बहनों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उनको सरकार प्रश्रय देती थी. दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया जाता था. आज कोई शिक्षण संस्थान, शिक्षक, बहन-बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता. अगर ऐसा किया तो जेल या जहन्नुम में एक रास्ता चुनना पड़ेगा.