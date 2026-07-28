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बुलंदशहर की अनूपशहर सीट की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी का समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप, चुनाव आोयग से उच्चस्तरीय जांच की मांग

27 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम में गड़बड़ी का आरोप, नए EPIC जारी करने की मांग

मतदाताओं के नाम में गड़बड़ी का आरोप
मतदाताओं के नाम में गड़बड़ी का आरोप (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:00 AM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इस बार बुलंदशहर के अनूपनगर विधानसभा का मामला उठाया है. सपा ने इस आरोप की जांच कराने की मांग चुनाव आयोग से की है.

जांच की मांग क्यों?: समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि, अनूपनगर विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम और उनके परिजनों (रिलेटिव) के नाम में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं. आरोप है कि कई मतदाताओं के नाम में अतिरिक्त सरनेम जोड़ दिए गए हैं, जबकि कई मामलों में पहले से दर्ज सरनेम हटा दिए गए हैं. इसी प्रकार मतदाताओं के रिलेटिव के नाम में भी अतिरिक्त सरनेम जोड़ने अथवा पहले से दर्ज सरनेम हटाने जैसी त्रुटियां पाई गई हैं.

समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन
समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन (Photo Credit: ETV Bharat)

चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बुलन्दशहर जनपद की 67- अनूपशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित रूप से पाई गई व्यापक अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.


नए मतदाता पहचान पत्र की मांग: समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इन सभी शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और मतदाता सूची में धर्म के आधार पर दर्ज कथित विसंगतियों को भी दूर किया जाए. साथ ही, जिन 27 हजार से अधिक मतदाताओं के विवरण में गड़बड़ी पाई गई है, उन्हें नए EPIC (मतदाता पहचान पत्र) जारी किए जाएं, ताकि विधानसभा चुनाव 2027 के दौरान किसी भी मतदाता को मतदान करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े और चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके.

ज्ञापन में कई उदाहरण भी दिए गए हैं. समाजवादी पार्टी का दावा है कि अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 448 मतदेय स्थल हैं और लगभग 3.35 लाख मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें करीब 800 मतदाताओं के EPIC नंबर भी बदले जाने का आरोप लगाया गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को यह ज्ञापन केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह और राधेश्याम सिंह ने सौंपा. उन्होंने मामले में त्वरित जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की.

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