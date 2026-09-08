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समाजवादी छात्र सभा का नया ड्रेस कोड, ब्लू टी-शर्ट और जींस के साथ लाल टोपी, अखिलेश बोले- विचारधारा का है रंग

समाजवादी छात्र सभा का नया ड्रेस कोड लागू. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को समाजवादी छात्र सभा कार्यकर्ताओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है. समाजवादी पार्टी ऑफिस में छात्र सभा के कार्यकर्ता ब्लू टीशर्ट, ब्लू जींस और लाल टोपी में नजर आए. अभी तक समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता लाल टीशर्ट और सफेद पैंट पहनते थे. अखिलेश यादव ने कहा, नीला रंग युवाओं का रंग है, नई पीढ़ी का रंग है, बहुजन समाज का रंग है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई का रंग है. नीला रंग राजनीतिक रंग होने के साथ-साथ विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है. पार्टी के लोग जब नीली यूनिफॉर्म पहनकर निकलेंगे तो वे एक सामान्य और अलग पहचान में दिखाई देंगे. अखिलेश ने कहा, छात्र सभा के युवा करीब दो सप्ताह तक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रों के बीच जाकर जनसंपर्क करेंगे. इस दौरान लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने और सदस्य बनाने का अभियान चलाया जाएगा. यह काम नई सोच, सकारात्मकता और सद्भाव के साथ किया जाएगा. ब्लू टी-शर्ट और जींस के साथ लाल टोपी. (Video Credit; ETV Bharat) छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान : अखिलेश यादव ने छात्र संघ चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो छात्र संघ और यूनियन से जुड़े लोगों की एक कमेटी गठित की जाएगी. यह कमेटी देश-विदेश का दौरा कर यह अध्ययन करेगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों के हित और उनके विकास के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है. इसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जाएगा. महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा : अखिलेश यादव ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर महंगाई तथा बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है. इसके बजाय समाज में आपसी सौहार्द बिगाड़ने और नफरत का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है.