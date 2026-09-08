समाजवादी छात्र सभा का नया ड्रेस कोड, ब्लू टी-शर्ट और जींस के साथ लाल टोपी, अखिलेश बोले- विचारधारा का है रंग
अखिलेश ने कहा, छात्र सभा के युवा करीब दो सप्ताह तक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रों के बीच जाकर जनसंपर्क करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 8:13 PM IST
लखनऊ : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को समाजवादी छात्र सभा कार्यकर्ताओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है. समाजवादी पार्टी ऑफिस में छात्र सभा के कार्यकर्ता ब्लू टीशर्ट, ब्लू जींस और लाल टोपी में नजर आए. अभी तक समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता लाल टीशर्ट और सफेद पैंट पहनते थे.
अखिलेश यादव ने कहा, नीला रंग युवाओं का रंग है, नई पीढ़ी का रंग है, बहुजन समाज का रंग है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई का रंग है. नीला रंग राजनीतिक रंग होने के साथ-साथ विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है. पार्टी के लोग जब नीली यूनिफॉर्म पहनकर निकलेंगे तो वे एक सामान्य और अलग पहचान में दिखाई देंगे.
अखिलेश ने कहा, छात्र सभा के युवा करीब दो सप्ताह तक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रों के बीच जाकर जनसंपर्क करेंगे. इस दौरान लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने और सदस्य बनाने का अभियान चलाया जाएगा. यह काम नई सोच, सकारात्मकता और सद्भाव के साथ किया जाएगा.
छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान : अखिलेश यादव ने छात्र संघ चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो छात्र संघ और यूनियन से जुड़े लोगों की एक कमेटी गठित की जाएगी.
यह कमेटी देश-विदेश का दौरा कर यह अध्ययन करेगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों के हित और उनके विकास के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है. इसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जाएगा.
महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा : अखिलेश यादव ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर महंगाई तथा बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है. इसके बजाय समाज में आपसी सौहार्द बिगाड़ने और नफरत का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है.
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता - 08/09/2026 https://t.co/aedUu07W0L— Samajwadi Party (@samajwadiparty) September 8, 2026
वीडियो के माध्यम से देंगे जवाब : उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे नकारात्मक प्रचार का भी मुद्दा उठाया. अखिलेश यादव ने कहा कि वीडियो के माध्यम से नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है. यदि भाजपा की ओर से इसी तरह के नकारात्मक वीडियो बनाए जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी वीडियो के माध्यम से उसका जवाब देंगे.
AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का दावा : अखिलेश यादव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि AI का इस्तेमाल खेती-किसानी, उत्पादकता और आर्थिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए. तकनीक का उपयोग आम लोगों और किसानों के हित में किया जाएगा.
गोरखपुर के नेताओं के सपा में शामिल होने का दावा : प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोरखपुर से आए कुछ नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की. अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर से कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और आने वाले समय में कई और लोग पार्टी से जुड़ सकते हैं.
रामपथ और अयोध्या की सड़कों में भ्रष्टाचार का आरोप : अखिलेश यादव ने अयोध्या को जोड़ने वाली सड़कों और रामपथ के निर्माण को लेकर भी भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जगह-जगह बनी सड़कों में भ्रष्टाचार हुआ है. भाजपा नेताओं ने अपनी जेब गर्म की है. भाजपा सरकार पर मंदिर के चंदे की चोरी तक के आरोप लगे, तो फिर रामपथ को कैसे छोड़ेंगे.
सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होने का आरोप : अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समाजवादी पार्टी लंबी लड़ाई लड़ रही है. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, उनके अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले की शिकायत संबंधित नेटवर्क और प्लेटफॉर्म के स्तर पर करेगी.
यह भी पढ़ें : मोहसिन रजा को यूपी अल्पसंख्यक आयोग की कमान, पुराने चेहरों के साथ नए लोगों को भी मिली जगह