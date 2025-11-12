समाधान सेल बना पुलिस की ताकत, अवैध गतिविधियों पर लगा अंकुश, जनता के सहयोग से घटे अपराध
बलौदाबाजार पुलिस के समाधान सेल ने अपराध पर अंकुश लगाने का काम किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 4:37 PM IST
बलौदाबाजार : बलौदाबाजार पुलिस के समाधान सेल ने अपना असर दिखाना शुरु कर दिया है. मई 2025 में एसपी भावना गुप्ता के निर्देशन में समाधान सेल की शुरुआत की गई थी. इस सेल की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक साल में 443 शिकायतें दर्ज हुई.जिसमें से 94 FIR और 54 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. आपको बता दें कि जिले में अब किसी भी अपराध, अवैध शराब, जुआ-सट्टा या मारपीट जैसी घटनाओं की सूचना सीधे पुलिस तक आम नागरिक पहुंचा रहे हैं.
समय सीमा में पूरी होती है शिकायत : एसपी भावना गुप्ता के मुताबिक इसके लिए पुलिस ने 94792-20392 नंबर जारी किया था.जिस पर वाट्सअप या कॉल करके शिकायत दी गई. शिकायत आने के बाद उसकी जांच समय सीमा में पूरी की जाती है और रिपोर्ट सीधे एसपी ऑफिस तक पहुंचती है. समाधान सेल जनता और पुलिस के बीच भरोसे का पुल है.शिकायत देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है ताकि लोग बिना डर के सच बता सकें.
समाधान सेल का मकसद पुलिस और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद और त्वरित प्रतिक्रिया स्थापित करना है. सभी थाना और चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समाधान सेल में प्राप्त हर शिकायत पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई हो, शिकायतों की तस्दीक और जांच पारदर्शी ढंग से की जाए और रिपोर्ट सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजी जाए - भावना गुप्ता, एसपी
आधी रात मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई : समाधान सेल में हाल ही में एक सूचना मिली कि थाना पलारी क्षेत्र में कुछ लोग खुलेआम जुआ खेल रहे हैं.
सेल ने सूचना तत्काल थाना पलारी को भेजी. पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा और 27 हजार 200 की नकदी जब्त की. इस मामले में अपराध क्रमांक 265/2025, धारा 3(2) जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.
अवैध शराब पर सबसे ज्यादा शिकंजा : सेल को सबसे ज्यादा शिकायतें अवैध शराब बिक्री से जुड़ी मिल रही हैं. ETV भारत ने इस बारे में पड़ताल की थी. सेल के जरिए मिली सूचनाओं के आधार पर कई जगहों पर दबिश दी गईं. सिटी कोतवाली क्षेत्र में 130 बल्क लीटर महुआ शराब जब्त किया गया था. इसी क्षेत्र में हुई दूसरी कार्रवाई में 148 बल्क लीटर महुआ शराब जब्त किया गया.इस कार्रवाई ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अपराध करने वालों पर गहरा असर डाला.
क्या है समाधान सेल का सक्सेस मंत्रा ?: पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि समाधान सेल में शिकायत भेजने वाले व्यक्ति की पहचान किसी भी स्तर पर उजागर न हो यह व्यवस्था खास तौर पर जुआ, सट्टा, शराब और अवैध कारोबार से जुड़ी सूचनाओं में बेहद कारगर साबित हो रही है. बलौदाबाजार जैसे बड़े जिले में शिकायतों की संख्या ज्यादा है, लेकिन हर घटना की सूचना पुलिस तक नहीं पहुंच पाती थी. इसी कमी को दूर करने के लिए समाधान सेल शुरू की गई.
समाधान सेल को मजबूत बनाने के लिए अब डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है. प्रत्येक शिकायत का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा. हर महीने की समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट जारी होगी. हमारा मकसद है कि जनता की हर शिकायत पर कार्रवाई हो, और कोई भी अपराधी ये न समझे कि वह कानून से बच जाएगा- भावना गुप्ता,एसपी
|समाधान सेल में छह महीनों का रिपोर्ट कार्ड
|कार्रवाई का प्रकार
|संख्या
|कुल शिकायतें
|443
|एफआईआर दर्ज
|94
|प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
|54
|जांच एवं तस्दीक पूरी
|288
जनता के सहयोग से घटे अपराध :इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि समाधान सेल सिर्फ सूचना एकत्र करने का मंच नहीं बल्कि न्याय की पहली सीढ़ी बन गया है. ETV भारत से बातचीत में एसपी का स्पष्ट संदेश है कि पुलिस सिर्फ कार्रवाई करने वाली संस्था नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा की साथी है. समाधान सेल के जरिए हमने यह साबित किया है कि अगर जनता आगे आती है, तो अपराध घट सकते हैं. हमारा फोकस अपराध रोकने से ज्यादा उन्हें जन्म लेने से पहले खत्म करने पर है.
बलौदाबाजार के समाधान सेल ने छह महीने में जो भरोसा और प्रभाव दिखाया है, वह छत्तीसगढ़ पुलिसिंग के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है. एक साधारण हेल्पलाइन नंबर से शुरू हुई यह पहल अब जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता और पुलिस की जवाबदेही का प्रतीक बन चुकी है. अगर आपके आसपास किसी तरह की अवैध गतिविधि हो, तो इसकी सूचना समाधान हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 पर तुरंत दें. (आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय)
