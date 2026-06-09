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महज एक चार्जिंग में दौड़ेगी 25 किलोमीटर, महिलाओं की पहली कस्टमाइज ई-साइकिल आई सामने

टेस्टिंग में अन्य साइकिलों की तुलना में कारगर और सुरक्षित के साथ-साथ किफायती साबित होने पर हाल में ही लॉन्च की गई 'यंत्रिका'.

Women mechanic customised e bicycle
महिला मैकेनिकों ने तैयार की इलेक्ट्रिक साइकिल 'यंत्रिका' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 4:42 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 4:50 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: जिन महिलाओं ने कभी चूल्हा चौका संभाला था वे अब मैकेनिक बनकर दूसरी महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार कर रही हैं. इंदौर में ऐसी ही मैकेनिक महिलाओं द्वारा इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार की गई है जो एक चार्जिंग में 25 किलोमीटर का सफर करेगी.

इंदौर में संचालित समान समिति की तरफ से ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने की पहल की जाती है जो बेसहारा हैं या पढ़े-लिखे होने के बावजूद जिन्हें काम की तलाश है. संस्था से जुड़ने वाली कई घरेलू महिलाएं अब यहां ड्राइविंग के अलावा मोटर मैकेनिक और टू व्हीलर मैकेनिक बन चुकी हैं. इतना ही नहीं यहां महिलाओं द्वारा बाकायदा टू व्हीलर का वर्कशॉप संचालित किया जा रहा है.

Women mechanic customised e bicycle
इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार करती हुई महिला मैकेनिक (ETV Bharat)

समान समिति की महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही महिलाओं के लिए कैब सर्विस

वहीं समान समिति की महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए कैब सर्विस भी संचालित की जा रही है. ऐसी महिलाओं को ख्याल आया कि बड़ी संख्या में ऐसी कामकाजी महिलाएं हैं जिन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए रोजाना कई-कई किलोमीटर का सफर सिटी बस अथवा अन्य साधनों से करना पड़ता है. रोजाना आने-जाने में इन महिलाओं की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है.

Women mechanic customised e bicycle
इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार करती हुई महिला मैकेनिक (ETV Bharat)

लंबे समय तक टेस्टिंग के बाद लॉन्च की गई यंत्रिका

इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए समिति की महिलाएं एक ऐसी साइकिल तैयार करना चाहती थीं जो गरीब महिलाओं का सफर आसान कर सके. समिति की मैकेनिक महिलाओं द्वारा साइकिल की बॉडी से लेकर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उसमें महिलाओं के लिहाज से बैठक की व्यवस्था की गई. इसके बाद साइकिल में मोटर और बैटरी इंस्टॉल किया गया. इसके बाद लंबे समय तक महिलाओं द्वारा ही इस साइकिल की टेस्टिंग की गई. टेस्टिंग में जब यह साइकिल अन्य साइकिलों की तुलना में कारगर और सुरक्षित के साथ-साथ किफायती साबित हुई तो हाल में ही इस साइकिल को उपयोग के लिए लॉन्च किया गया.

Women mechanic customised e bicycle
महिला मैकेनिकों ने तैयार की कस्टमाइज इलेक्ट्रिक साइकिल (ETV Bharat)

संस्था के राजेंद्र बंधु बताते हैं "इस साइकिल का निर्माण चुकी महिलाओं द्वारा इस साइकिल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम भी यंत्रिका रखा गया है. उन्होंने बताया यह साइकिल पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और सुलभ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस साइकिल का लोकार्पण हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया. यह इलेक्ट्रिक साइकिल एक बार चार्ज होने पर लगभग 25 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी अधिकतम गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा है."

Women mechanic customised e bicycle
महिला मैकेनिकों ने तैयार की देश की पहली इलेक्ट्रिक साइकिल (ETV Bharat)

आम लोगों को बिक्री के लिहाज से अभी तय नहीं किया गया है साइकिल का रेट

उन्होंने बताया सामान सोसायटी द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला मैकेनिकों ने इस इलेक्ट्रिक साइकिल का निर्माण किया है. इसका उद्देश्य आम नागरिकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कम लागत में आवागमन का एक सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराना है. फिलहाल संस्था की महिलाओं के लिए यह साइकिल तैयार की गई है. अन्य लोगों को बिक्री के लिहाज से अभी साइकिल का रेट तय नहीं किया गया है. साइकिल की कीमत शीघ्र ही घोषित की जाएगी.

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इलेक्ट्रिक साइकिल तैयार करती हुई महिला मैकेनिक (ETV Bharat)

राजेंद्र बंधु ने कहा, संस्था का प्रयास है कि इसकी लागत न्यूनतम रखी जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकती है. गौरतलब है इसी संस्था द्वारा पहली बार टू व्हीलर के लिए वूमेन वर्कशॉप शुरू किया गया था जहां सिर्फ महिलाएं ही मैकेनिक हैं जो अपने वर्कशॉप को संचालित करती हैं.

Last Updated : June 9, 2026 at 4:50 PM IST

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