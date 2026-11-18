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'चुगला' की जीभ जलाकर भाई की बलाएं उतारती हैं बहनें', बेहद दिलचस्प है बिहार के 'सामा-चकेवा' की परंपरा

भाई बहन का पर्व सामा चकेवा ( Etv Bharat )

दरभंगा: सामा-चकेवा भाई-पवन के अटूट प्रेम और त्याग का पर्व है, जो पौराणिक कथा पर आधारित है. इसका भगवान कृष्ण से भी संबंध है. बिहार के मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के साथ-साथ झारखंड और नेपाल के इलाकों में यह त्योहार मनाया जाता है. यह पर्व इस बार 16 नवंबर यानी छठ पर्व के पारण के दिन शुरू हुई है और 22 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा पर इसका समापन होगा.

भाई बहन का पर्व है सामा चकेवा

दरअसल कार्तिक महीने में छठ महापर्व के बाद शुरू होने वाला यह पर्व मिथिलांचल के गांवों में आज भी लोक जीवन की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है. शाम ढलते ही गांव की गलियों और आंगनों में महिलाओं तथा युवतियों की छोटी छोटी टोली जुटने लगती है. हाथों में मिट्टी से बनी सामा, चकेवा, चुगला, वृंदावन और अन्य पारंपरिक आकृतियों से सजीले होते हैं.

मिथिलांचल में भाई बहन का पर्व सामा चकेवा (ETV Bharat) सामा खेले चलाली भौजी संग सहेली..

शाम को पारंपरिक लोकगीतों का सिलसिला शुरू होता है. 'सामा खेले चलाली भौजी संग सहेली', 'चुगला करे चुगलखोरी' जैसे गीतों की मधुर आवाज वातावरण में ऐसी मिठास घोलती है, जो मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत कर देती है. सामूहिक रूप से लोकगीत गाती हैं महिलाएं

सामा-चकेवा पर्व सात दिनों तक चलता है. इस दौरान लोग देर शाम के समय महिलाएं और युवतियां एक स्थान पर एकत्रित होकर सामूहिक रूप से पूजा और लोकगीत गाती हैं. भाई-बहन के प्रेम और भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है. घरों में उत्सव जैसा माहौल रहता है. नई पीढ़ी भी अपनी मां, दादी और नानी से इस परंपरा को सीखती है. सात दिनों तक चलता है सामा-चकेवा उत्सव (ETV Bharat) इस पर्व की सबसे खास विशेषता है मिट्टी से बनी पारंपरिक आकृतियां. महिलाएं अपने हाथों से सामा, चकेवा, चुगला, सतभइया और वृंदावन जैसी आकृतियां तैयार करती हैं. इन आकृतियों को रंगों से सजाया जाता है. इसके बाद महिलाएं समूह में पारंपरिक गीत गाते हुए पूजा करती हैं. लोकजीवन की खूबसूरत तस्वीर (ETV Bharat) कौन-कौन सी मूर्ति बनती हैं?

महिलाएं और लड़कियां मिट्टी से कई तरह की मूर्तियां और आकृतियां बनाती हैं. मूर्तियों को सुखाकर रंगों से रंगा जाता है. इनमें प्रमुख रूप से सामा, चकेवा, चुगला, वृंदावन, सतभैया, धोबिन, सुग्गा और सुग्गी (तोता-तोती) शामिल हैं. साथ ही झांझवाला, मृदांगिया (ढोल बजाने वाला), कुत्ता, भौंरा की आकृतियां बनाती हैं. इन सभी मूर्तियां और आकृतियों को बांस के डाले (टोकरी) में रखकर रात में गीत गाए जाते हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) "यह वर्षो से चला रहा पर्व है, जो मिथिला के लोग ही खासकर मानते हैं. इस पर्व में चुगला का विशेष महत्व होता है क्योकि चुगला को चुगलखोरी, नकारात्मकता और बुराई का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं गीतों के माध्यम से बुराइयों पर व्यंग्य करती हैं और अच्छाई का संदेश देती हैं."- रेणु देवी, स्थानीय