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बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को नमन, ये राजनीतिक नहीं विचारधारा की जीत : लक्ष्मी राजवाड़े

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल है.मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे विचारधारा की जीत बताया.

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ये राजनीतिक नहीं विचारधारा की जीत : लक्ष्मी राजवाड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 7:31 PM IST

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सूरजपुर : पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान सामने आया है.उन्होंने इस जीत को आजादी के बाद पहली बार मिली बड़ी सफलता बताते हुए इसे कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान का परिणाम बताया है.

बंगाल में पार्टी नही विचारधारा की जीत

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सबसे पहले उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन किया. जिन्होंने बंगाल में पार्टी के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवाई. उन्होंने कहा कि यह जीत केवल राजनीतिक नहीं बल्कि विचारधारा की जीत है. उनके अनुसार बंगाल में लंबे समय से चल रहे भय और आंतक के माहौल का अंत हुआ है. अब विकास की नई शुरुआत होगी.

बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को नमन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज का दिन बेहद खुशी का दिन है क्योंकि पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है. इस जीत का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी मेहनत और रणनीति को दिया. पार्टी ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा- लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अंत में कहा कि सूरजपुर में भी इस जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया.पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और पारंपरिक अंदाज में झाल मुर्रा खाकर खुशी जाहिर की. यह जीत लोकतंत्र की जीत है और आने वाले समय में बंगाल में शांति, विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखा जाएगा.

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