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बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को नमन, ये राजनीतिक नहीं विचारधारा की जीत : लक्ष्मी राजवाड़े

ये राजनीतिक नहीं विचारधारा की जीत : लक्ष्मी राजवाड़े ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर : पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान सामने आया है.उन्होंने इस जीत को आजादी के बाद पहली बार मिली बड़ी सफलता बताते हुए इसे कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान का परिणाम बताया है.



बंगाल में पार्टी नही विचारधारा की जीत

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सबसे पहले उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन किया. जिन्होंने बंगाल में पार्टी के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवाई. उन्होंने कहा कि यह जीत केवल राजनीतिक नहीं बल्कि विचारधारा की जीत है. उनके अनुसार बंगाल में लंबे समय से चल रहे भय और आंतक के माहौल का अंत हुआ है. अब विकास की नई शुरुआत होगी.