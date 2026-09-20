शिक्षिका के जज्बे को सलाम: गोद में बच्चे को लेकर नदी पार पढ़ाने जाती हैं टीचर, कलेक्टर ने की तारीफ
दोनों महिला टीचर धौरपुर प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं. बलरामपुर से उज्ज्वल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2026 at 6:07 PM IST
बलरामपुर: सरगुजा संभाग का बलरामपुर जिला घने जंगलों से घिरा हुआ है. इसकी सीमाएं झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती हैं. बारिश के दिनों में जब यहां नदी नाले उफान पर होते हैं, तब यहां एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल हो जाता है. पहाड़ी और बरसाती नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है.
नदी पार कर स्कूल पहुंचती हैं महिला टीचर
वाड्रफनगर विकासखंड का मढ़ना गांव का आश्रित ग्राम धौरपुर ऐसा ही क्षेत्र है, जहां बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ जाते हैं. धौरपुर में महज 10 15 लोगों का परिवार रहता है. धौरपुर के बच्चों की पढ़ाई के लिए यहां शासन की ओर से साल 2005 में प्राथमिक शाला की शुरुआत की गई. धौरपुर प्राथमिक शाला में महज 9 बच्चे पढ़ने आते हैं. इन 9 बच्चों को पढ़ाने के लिए शासन की ओर से 2 महिला शिक्षकों को पदस्थ किया गया है.
मोरन और इरिया नदी का बढ़ा जलस्तर
बारिश की वजह से इन दिनों मोरन और इरिया नदी में पानी का फ्लो और लेवल दोनों बढ़ गया है. इसके बावजूद दोनों महिला शिक्षिकाएं हर दिन नदी पार कर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने पहुंचती हैं. नदी पार कर स्कूल पढ़ाने जाने वाली एक महिला शिक्षिका की 9 महीने की बेटी भी है. महिला शिक्षिका अपनी बेटी को गोद में लेकर नदी पार करती है और फिर उसी तरह से वापस भी लौटती है. बलरामपुर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने दोनों महिला शिक्षकों की तारीफ की है.
कलेक्टर ने की दोनों शिक्षकों की तारीफ
दोनों महिला शिक्षिकाओं का कहना है कि बच्चों का भविष्य उनके लिए बहुत मायने रखता है. इसलिए वो खतरा उठाकर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए हर दिन स्कूल पहुंचती हैं. महिला शिक्षकों ने बताया कि बारिश के दिनों में ही इस तरह की दिक्कत सामने आती है. महिला टीचर कर्मिला टोप्पो ने बताया कि वो साल 2014 से यहां पदस्थ हैं और हर साल बरसात में इसी तरह से नदी पार कर स्कूल पहुंचती हैं.
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