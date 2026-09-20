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शिक्षिका के जज्बे को सलाम: गोद में बच्चे को लेकर नदी पार पढ़ाने जाती हैं टीचर, कलेक्टर ने की तारीफ

नदी पार कर स्कूल पहुंचती हैं महिला टीचर ( ETV Bharat )