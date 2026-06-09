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शौर्य को सलाम, छत्तीसगढ़ के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर देशमुख को मिला शौर्य चक्र

नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद के प्रतिनिधि और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. दोनों अधिकारियों को यह सम्मान नक्सल विरोधी अभियान में दिखाए गए अद्वितीय साहस और नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस के दो जांबाज अधिकारियों इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों अधिकारियों को यह सम्मान प्रदान किया. इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दोनों अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके साहस, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना को प्रेरणादायक बताया है.

नक्सलियों की गोलीबारी के बीच दिखाई असाधारण बहादुरी

गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जब नक्सलियों की तीव्र गोलीबारी के बीच सैकड़ों जवानों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई थी, तब इन दोनों अधिकारियों ने अद्भुत नेतृत्व, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. उनके रणनीतिक निर्णयों और वीरता ने अभियान को सफलता की ओर अग्रसर किया तथा जवानों का मनोबल बनाए रखा.

विजय शर्मा बोले- पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण

विजय शर्मा ने कहा कि इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख की बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है. शौर्य चक्र से मिला यह सम्मान उनके अद्वितीय पराक्रम, समर्पण और बलिदानी भावना का गौरवपूर्ण प्रतीक है. उन्होंने दोनों अधिकारियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

सोशल मीडिया पर साझा किया सम्मान समारोह का वीडियो

गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सम्मान समारोह का वीडियो भी साझा किया है.वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दोनों अधिकारियों को शौर्य चक्र प्राप्त करते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग दोनों अधिकारियों के साहस को सलाम कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ पुलिस की वीरता का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को मिला शौर्य चक्र न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ पुलिस की बहादुरी, पेशेवर दक्षता और नक्सल विरोधी अभियानों में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका का भी राष्ट्रीय सम्मान है. इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में गर्व और उत्साह का माहौल है.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जान की परवाह किए बिना कर्तव्य निभाने वाले इन दोनों वीर अधिकारियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साहस, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना ही पुलिस बल की सबसे बड़ी ताकत है. शौर्य चक्र से सम्मानित होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश का मान बढ़ाया है.