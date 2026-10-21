ETV Bharat / state

उदयपुर: सलूंबर बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी को जान से मारने की धमकी, आरोपी पूर्व उप सरपंच गिरफ्तार

सलूंबर BJP जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ( Photo Source- Social Media )

उदयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के बीच सलूंबर बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. जिलाध्यक्ष ने सल्लारा के पूर्व उप सरपंच डीएस सिंह पर फोन पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. जोशी ने घटना के दौरान हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस अधीक्षक विश्नाराम विश्नोई को भेजकर मामले की जानकारी दी.