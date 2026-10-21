उदयपुर: सलूंबर बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी को जान से मारने की धमकी, आरोपी पूर्व उप सरपंच गिरफ्तार
जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पूर्व उप सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : October 21, 2026 at 12:28 PM IST
उदयपुर: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के बीच सलूंबर बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. जिलाध्यक्ष ने सल्लारा के पूर्व उप सरपंच डीएस सिंह पर फोन पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. जोशी ने घटना के दौरान हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस अधीक्षक विश्नाराम विश्नोई को भेजकर मामले की जानकारी दी.
सलूंबर के पुलिस अधीक्षक विश्नाराम विश्नोई ने बताया कि सूचना मिलने के बाद आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है. शिकायत के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पंचायती राज चुनाव के बीच सामने आए इस मामले ने स्थानीय राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है. अब पुलिस जांच में धमकी के आरोपों, टिकट विवाद और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जाएगी.
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टिकट को लेकर बढ़ा विवाद, फोन पर धमकी देने का आरोप: बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 10 बजकर 32 मिनट पर उनके पास एक फोन आया था. उस समय जोशी बुधवार को होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर जा रहे थे. इसी दौरान फोन पर कथित तौर पर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई.
वार्डों में टिकट दिलाने को लेकर लॉबिंग का दावा: चंद्रशेखर जोशी ने आरोप लगाया कि आरोपी सलूंबर के वार्ड संख्या 2 से मनोहर सिंह और वार्ड संख्या 12 से कुर सिंह को बीजेपी का टिकट दिलाने के लिए प्रयास कर रहा था. टिकट मिलने की उम्मीद पूरी नहीं होने के बाद विवाद बढ़ने की बात सामने आई है. हालांकि, इस विवाद और धमकी के बीच संबंध को लेकर पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.
एसपी को भेजी रिकॉर्डिंग, पुलिस ने की कार्रवाई: जिलाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने फोन पर हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और रात में ही इसकी रिकॉर्डिंग पुलिस अधीक्षक को भेज दी थी. उन्होंने कहा कि घटना के समय जयपुर के लिए रवाना होने के कारण उन्होंने तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन अब वे पुलिस में मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे.
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