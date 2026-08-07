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बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा 10 लाख का इनामी सालुका कायम! जानें, पूरा आपराधिक इतिहास

झारखंड में पुलिस के आगे हथियार डालने वाला सालुका कायम पूर्व में कई बड़े नक्सली हमले का साजिशकर्ता रहा है.

Saluka Kayam Naxalite mastermind behind several major Naxal attacks in Jharkhand
नक्सली सालुका कायम (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 7:59 PM IST

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रांचीः पश्चिमी सिंहभूम जिला में आत्मसमर्पण करने वाले प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के जोनल कमांडर सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर उर्फ मरंग उर्फ विक्रम उर्फ तुबुई उर्फ जरायम का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा और हिंसक रहा है.

पुलिस के अनुसार वह संगठन का जोनल कमेटी सदस्य था और उसके खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों में 96 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उस पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

बड़े नक्सल कांड दर्ज है सालुका पर

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सालुका कायम पिछले कई वर्षों से पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां के जंगलों में सक्रिय रहा. उस पर सुरक्षा बलों पर आईईडी विस्फोट, पुलिस मुठभेड़, हथियारबंद हमले, रेलवे ट्रैक उड़ाने, हत्या, अपहरण, रंगदारी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा निर्माण कार्यों में लगी मशीनों को आग लगाने जैसे गंभीर आरोप हैं. उसके खिलाफ यूएपीए, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सीएलए एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमलों में भूमिका

पुलिस रिकार्ड के अनुसार 2026 में मनोहरपुर-छोटानागरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ और आईईडी विस्फोट की घटना में उसकी भूमिका रही, जिसमें कोबरा बटालियन के जवान घायल हुए. इससे पहले 2025 में सारंडा और जराईकेला क्षेत्र में हुए आईईडी विस्फोटों में भी सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवान घायल हुए थे.

वर्ष 2023 में टोंटो, गोईलकेरा और आसपास के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ कई मुठभेड़ों, आईईडी ब्लास्ट और विस्फोटक भंडार लूट जैसी घटनाओं में भी उसका नाम सामने आया. अगस्त 2023 में टोंटो क्षेत्र की मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के जवान शहीद हुए थे, जबकि कई अन्य घटनाओं में सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवान घायल हुए.

हत्या और रेलवे ट्रैक उड़ाने के आरोप

सालुका पर पुलिस मुखबिरी के आरोप में ग्रामीणों की हत्या कराने के भी कई मामले दर्ज हैं. 2021 में रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर क्षतिग्रस्त करने, ग्रामीणों की हत्या और वन विभाग के कार्य में लगी मशीनों को आग लगाने जैसी घटनाओं में भी उसका नाम शामिल है. 2020 में पुलिस कैंप पर फायरिंग, निर्माण कार्य में लगी मशीनों को जलाने तथा 2019 में दो ग्रामीणों की हत्या के मामलों में भी वह आरोपी है.

2018 से लगातार हिंसक गतिविधियों में सक्रिय

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2018 में गोईलकेरा और सोनुवा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ कई मुठभेड़ों, आईईडी विस्फोट, सरकारी निर्माण कार्य में लगी जेसीबी और ट्रैक्टर जलाने तथा ग्रामीण की हत्या जैसी घटनाओं में उसकी सक्रिय भूमिका रही. इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, राजद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र, आर्म्स एक्ट, यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं.

कई जिलों के थानों में दर्ज हैं मुकदमे

सालुका कायम के खिलाफ गोईलकेरा, सोनुवा, टोंटो, टोकलो, कराईकेला, जराईकेला, टेबो, मुफस्सिल, कुचाई और अन्य थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, आईईडी विस्फोट, रंगदारी, हथियार रखने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमला, यूएपीए, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमे शामिल हैं.

पुलिस रिकार्ड के अनुसार सालुका कायम के खिलाफ 96 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं.

  • गोईलकेरा थाना – 25 मामले (सबसे अधिक).
  • टोंटो थाना – 10 मामले.
  • सोनुवा थाना – 10 मामले.
  • कराईकेला थाना – 9 मामले.
  • जराईकेला थाना – 8 मामले.
  • टेबो थाना – 8 मामले.
  • टोकलो थाना – 4 मामले.
  • मुफस्सिल थाना (चाईबासा) – 3 मामले.
  • कुचाई थाना – 6 मामले.
  • जेटेया थाना – 1 मामला.
  • खरसावां थाना – 1 मामला.
  • गुवा (बड़ा जामदा) थाना – 1 मामला.

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