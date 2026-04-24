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शाकाहारी वन्य जीवों को क्यों दिया जाता है नमक, झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में 300 स्पॉट चिन्हित

झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में वन्य जीवों को नमक दिया जा रहा है. जानें वजह

Salt licks provided to wild animals
बेतला नेशनल पार्क में वन्य जीव. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 8:12 PM IST

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पलामूः शाकाहारी वन्य जीवों को गर्मी के दिनों में खास तरीके से नमक दिया जाता है. शाकाहारी वन्यजीवों के लिए नमक बेहद जरूरी होता है. इससे जीवों का पाचन तंत्र ठीक रहता है और डिहाइड्रेशन का खतरा दूर होता है. शाकाहारी वन्य जीवों को नमक देने की प्रक्रिया को "साल्ट लीक" भी कहा जाता है. गर्मी के दिनों में नदी के किनारे या जंगल के खास भाग में वन्य जीव मिट्टी को चाटते हैं. इस दौरान वह मिट्टी से नमक को लेते हैं. नमक लेने से शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का पाचन तंत्र ठीक रहता है साथ-साथ उनके शरीर में सोडियम की कमी नहीं होती है.

गर्मी के दिनों में अक्सर नमक की कमी होने के कारण वन्य जीव डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं. मांसाहारी वन्य जीव शाकाहारी जीव का शिकार कर नमक की कमी को दूर कर लेते हैं, लेकिन शाकाहारी जीव को नमक के लिए जूझना पड़ता है और उसकी तलाश करनी पड़ती है. झारखंड में सबसे अधिक बेतला नेशनल पार्क में शाकाहारी वन्यजीव मौजूद हैं. नेशनल पार्क इलाके में भी कृत्रिम तरीके से वन्य जीवों को नमक दिया जाता है जिन्हें "साल्ट लीक" कहा जाता है.

पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना और वाइल्ड लाइफ प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बेतला नेशनल पार्क में कई जंगली जीव हैं मौजूद

झारखंड में बेतला नेशनल पार्क के इलाके में सबसे अधिक कृत्रिम तरीके से वन्य जीवों को नमक दिया जाता है. बेतला नेशनल पार्क में 300 से अधिक जगह चिन्हित किए गए हैं जहां "साल्ट लीक" लगाया गया है. साल्ट लीक को चाट कर वन्य जीव अपने शरीर में नमक की कमी को दूर करते हैं. बेतला नेशनल पार्क के इलाके में 10 हजार के करीब हिरण, हजारों की संख्या में बंदर और लंगूर, 60 के करीब बायसन, 60 से अधिक हाथी समेत कई अन्य वन्य जीव मौजूद हैं. सभी को नमक देने के लिए खास तरीके से व्यवस्था की गई है.

Salt licks provided to wild animals
बेतला नेशनल पार्क में वन्य जीव. (फोटो-ईटीवी भारत)

खास तरीके से बनाया जाता साल्ट लीक

शाकाहारी वन्य जीवों में नमक की कमी को दूर करने के लिए खास तरीके से साल्ट लीक को बनाया जाता है. ऐसी जगह का चयन किया जाता है जहां पर वन्य जीवों का मूवमेंट अधिक होता है. चिह्नित स्थान पर गड्ढा तैयार किया जाता है. उसके बाद उस गड्ढे में सेंधा नमक या समुद्री नमक के अलावा फास्फोरस और कैल्शियम को मिलाया जाता है. बाद में हल्का पानी मिलाया जाता है. जिसे जानवर चाटते हैं, साथ ही साल्ट लीक की पोटली तैयार की जाती है. जिसमें सेंधा नमक कैल्शियम और फास्फोरस को मिलाया जाता है. वन्य जीव के मूवमेंट वाले इलाके में पोटली को लगा दिया जाता है. वन्य जीव इसके गंध से पहुंचते हैं और उसे चाटते हैं. इससे वन्य जीवों के शरीर में नमक की कमी दूर होती है.

Salt licks provided to wild animals
बेतला नेशनल पार्क में वन्य जीव. (फोटो-ईटीवी भारत)

गर्मी के दिनों के साथ-साथ पूरे वर्ष भर वन्य जीवों को साल्ट सप्लीमेटेंशन दिया जाता है. गर्मी के दिनों में खास तौर पर पानी के साथ नमक को भी रखा जाता है. शाकाहारी वन्य जीवों को प्राकृतिक के अलावा कृत्रिम तरीके से साल्ट लीक दिया जाता है. बेतला नेशनल पार्क इलाके में सबसे अधिक वन्य जीव हैं, वैसे जगह जहां-जहां पानी के स्रोत मौजूद हैं वहां-वहां साल्ट लीक लगाया गया है. जिस तरह मनुष्य के लिए नमक जरूरी है उसी तरह वन्य जीवों के लिए भी नमक जरूरी है. इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व के अन्य हिस्सों में भी साल्ट लीक लगाया गया है. -प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

Salt licks provided to wild animals
वन्य जीवों को साल्ट लीक देने के चिन्हित स्थल. (फोटो-ईटीवी भारत)

गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना बाहर निकलता है. पसीने के साथ नमक भी बाहर निकल जाता है. जंगल में प्राकृतिक रूप में भी नमक मौजूद है. नालों में किनारे, लेकिन वन्य जीव भटके नहीं इसके लिए कृत्रिम तरीके से नमक दिया जाता है. नमक वन्य जीवों के लिए बेहद ही जरूरी है. खास तौर पर शाकाहारी जीवों के लिए. - प्रो. डीएस श्रीवास्तव, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट

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बेतला में वन्य जीवों को साल्ट लीक
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