Special: जिम्मेदारी बनी जुनून! पैदल 5 किमी दुर्गम सफर तय कर हर दिन बच्चों के बीच पहुंचती हैं सालोमी
लातेहार की आंगनबाड़ी सेविका सालोमी हेरेंज अपनी जिम्मेदारी के प्रति काफी समर्पित हैं. वह हर रोज लंबी दूरी तय कर आंगनबाड़ी पहुंचती हैं.
Published : September 27, 2026 at 8:07 PM IST
लातेहार: सरकारी नौकरी में अक्सर सुविधाओं और सहूलियत की बात होती है, लेकिन लातेहार में एक आंगनबाड़ी सेविका ऐसी भी हैं, जिनके लिए सुविधा और सहूलियत कोई मायने नहीं रखता, वह रोजाना करीब 5 किलोमीटर जंगल और पहाड़ी रास्ता पैदल तय कर वह अपने केंद्र पहुंचती हैं. बरसात में रास्ते में पड़ने वाली दो नदियां मुश्किल बढ़ा देती हैं, लेकिन बच्चों की खातिर उनके कदम नहीं रुकते.
पहाड़-जंगल तय कर पहुंचती है आंगनबाड़ी
दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के लुंदी गांव में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सालोमी हेरेंज का घर पहाड़ी पर बसे छोटे से गांव भोकाखाड़ में स्थित है. इस गांव का आंगनबाड़ी केंद्र लुंदी गांव में स्थित है. लुंदी गांव की आंगनबाड़ी सेविका का रोज का सफर भोकाखाड़ से शुरू होता है. करीब पांच किलोमीटर की दूरी में सिर्फ ऊंची पहाड़ी और जंगल ही है.
बरसात के दिनों में रास्ते में पड़ने वाली दो नदियां परेशानी का सबब बन जाती हैं. पानी बढ़ने के बाद रास्ता पार करना आसान नहीं होता. इसके बावजूद सेविका प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचती हैं और बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ पोषाहार भी उपलब्ध कराती है. खराब मौसम और कठिन रास्ते के बावजूद वे केंद्र को एक दिन भी बंद नहीं होने देती हैं.
सेविका के कार्यों की ग्रामीण भी करते हैं तारीफ
आंगनबाड़ी सेविका के कार्यों की तारीफ ग्रामीण महिलाएं भी करती हैं. ग्रामीण महिला अनुग्रहित खलखो, सोहगिला देवी, संगीता देवी आदि महिलाओं ने कहा कि चाहे कोई भी मौसम हो या कोई भी परेशानी हो आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्र में जरूर आती है.
महिलाओं ने कहा कि कई बार तो उन्हें मना भी करते हैं कि ज्यादा मौसम खराब होने पर केंद्र न आए लेकिन वह बिना कोई परवाह किए सभी मुसीबत को पीछे छोड़ते हुए प्रत्येक दिन केंद्र पहुंच जाती हैं. उनकी नियमितता और जिम्मेदारी से बच्चों को काफी लाभ मिलता है.
अधिकारी भी मानते हैं मिसाल
आंगनबाड़ी सेविका की कार्यशैली की अधिकारी भी तारीफ करते हैं. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सविता कुमारी ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों के बावजूद नियमित रूप से केंद्र संचालित करना कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इनसे अन्य लोगों को भी सीख लेने की जरूरत है.
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