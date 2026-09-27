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Special: जिम्मेदारी बनी जुनून! पैदल 5 किमी दुर्गम सफर तय कर हर दिन बच्चों के बीच पहुंचती हैं सालोमी

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

लातेहार: सरकारी नौकरी में अक्सर सुविधाओं और सहूलियत की बात होती है, लेकिन लातेहार में एक आंगनबाड़ी सेविका ऐसी भी हैं, जिनके लिए सुविधा और सहूलियत कोई मायने नहीं रखता, वह रोजाना करीब 5 किलोमीटर जंगल और पहाड़ी रास्ता पैदल तय कर वह अपने केंद्र पहुंचती हैं. बरसात में रास्ते में पड़ने वाली दो नदियां मुश्किल बढ़ा देती हैं, लेकिन बच्चों की खातिर उनके कदम नहीं रुकते.