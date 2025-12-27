ETV Bharat / state

गुलेल से सलमान खान का है अचूक निशाना, कल्याणमल नर्सिंग होम के रुम नंबर 4 से सीक्रेट रिश्ता

फिल्म स्टार सलमान खान का इंदौर के पास एक गांव में 'बदला' नाम के दोस्त हैं. सलमान खान का उनसे काफी पुराना याराना है. वो दिन भर उनके साथ गुलेल से जगह जगह निशाना लगाते घूमते रहते थे. बदला उनके दोस्त के बेटे हैं. सलमान खान के चाचा बताते हैं कि उन्हे बचपन में ही नदी में तैरने का काफी शौक था. हालांकि अब इंदौर में इन सारे शौक को पूरा कर पाना संभव नहीं है. मगर जब कभी सलमान से वो मिलते हैं तो सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं.

इंदौर: फिल्म अभिनेता सलमान खान शनिवार को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके परिवार और दोस्तों सहित समर्थक भी हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. सलमान खान की इंदौर से काफी यादें जुड़ी हुईं हैं. आज भी उनका एक परिवार इंदौर में ही रहता है. इंदौर में रह रहे सलमान के चचेरे बड़े भाई मतीन ने उनके बचपन की कई सारी यादें ईटीवी भारत के साथ साझा की हैं.

60 साल पहले इंदौर में ही सलमान खान का जन्म हुआ. यहां वो कल्याणमल नर्सिंग होम के रुम नंबर 4 में पैदा हुए. बचपन में वो काफी शरारती थे और अंडे खाने के काफी शौकीन हैं. नॉर्मल जिंदगी जीने के आदी सलमान के गुलेल खेलने के शौक से पूरा इंदौर वाकिफ है. पहले जब वो मुंबई से इंदौर आते थे तो उस इलाके में चुपके से जाकर अपने जन्म वाले अस्पताल को देख आते थे. स्टारडम हासिल करने के बाद यह संभव नहीं रहा.

साधने वाले सलमान खान कल्याणमल नर्सिंग होम के किस रुम में पैदा हुए, जान

1980 तक इंदौर में रहे सलमान खान

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर के कल्याण नर्सिंग होम के कमरा नंबर 4 में हुआ था. 27 दिसंबर 2025, दिन शनिवार को वे 60 साल के हो गए हैं. इंदौर में रह रहे सलमान के परिवार के लोग उनके बचपन को याद करते हुए बताते हैं कि "सलमान खान ने जिम करना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना और स्विमिंग करना इंदौर में ही सीखा है. 1980 तक सलमान इंदौर में ही रहे. इसके बाद वे पढ़ाई करने ग्वालियर चले गए."

इंदौर में आज भी रहता है सलमान खान का एक परिवार (ETV Bharat)

ग्वालियर से हुई सलमान की पढ़ाई

सलमान के चचरे बड़े भाई मतीन खान ने बताया कि "सलमान की पढ़ाई सिंधिया स्कूल, ग्वालियर में हुई है लेकिन इंदौर से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ. उन्हें जब भी समय मिलता था तो वे इंदौर आते थे. इसके बाद सलमान अपना सपना लेकर मुंबई रवाना हो गए और आज एक बड़े सेलिब्रिटी बन गए. लेकिन आज भी वे इंदौर से जुड़े हुए हैं."

पहली फिल्म में मिले थे 25 हजार रुपए

मतीन खान कहते हैं कि "ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए अपने हिस्से का संघर्ष सभी को करना पड़ता है. सलमान का भी संघर्ष आसान नहीं था. उन्होंने पहली फिल्म नौकर-बीवी की थी, जिसके लिए उन्हें 25000 रुपए मिले थे, लेकिन आज सलमान 100 से अधिक फिल्में कर चुके हैं और एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं. इसके बावजूद आज भी वे इंदौर के कई दोस्तों और इंदौर को नहीं भूले हैं. उन्हें जब भी समय मिलता है, तो वे इंदौर आते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं."

सलमान खान का 60वां जन्मदिन (ETV Bharat)

फिलहाल सलमान के पिता सलीम खान के 2 भाई इंदौर में ही रहते है. इसके चलते आज भी सलमान का जुड़ाव इंदौर से बना हुआ है. जब भी सलमान इंदौर आते हैं, तो जिन जगहों पर वे पहले घूमते थे, वहां जाना नहीं भूलते हैं.