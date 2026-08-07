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वाराणसी में लव जिहाद; ⁠सलमान ने सन्नी सिंह बनकर हिंदू लड़की से की शादी, धर्मपरिवर्तन का बनाया दबाव

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )