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वाराणसी में लव जिहाद; ⁠सलमान ने सन्नी सिंह बनकर हिंदू लड़की से की शादी, धर्मपरिवर्तन का बनाया दबाव

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूरे मामले की जांच की जा जा रही है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 3:35 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 4:01 PM IST

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वाराणसी : सिगरा थाना क्षेत्र में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है. यहां सलमान ने खुद को सन्नी बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया फिर बहाने से शादी रचा ली. शादी के कुछ दिन बाद युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना तो सच्चाई सामने आ गई.

पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में बताया है कि उसका पति धर्म छुपा कर उससे शादी किया और अब धर्म परिवर्तन करने का लगातार दबाव डाल रहा है. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज़ कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; ETV Bharat)

शादी के बाद करने लगे प्रताड़ित : पीड़िता ने बताया, सलमान ने अपना नाम सनी सिंह बताया और धर्म बदलकर उसके साथ शादी की. लेकिन जब शादी हो गई तो कुछ दिन बाद सलमान उर्फ़ सनी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा. लगातार प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर पीड़िता ने थाने में पति और परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पति और उसके परिवार पर शोषण का आरोप लगाया है.

पुलिस ने दर्ज किया केस : वहीं इस पूरे मामले में एसीपी शुभम सिंह ने बताया, मामला हमारे संज्ञान में आया है. यह पूरा मामला वाराणसी के छित्तूपुर का है, जहां यह बताया गया कि एक व्यक्ति के जरिए नाम और धर्म बदलकर उनके साथ शादी की गई. पीड़िता के आरोप के अनुसार लव जिहाद और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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Last Updated : August 7, 2026 at 4:01 PM IST

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