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बिहार में DIG का बड़ा एक्शन, सलखुआ थाना दलाली कांड में नपे थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी

सलखुआ थाना दलाली कांड में कथित दलाल गिरफ्तार, केस डायरी भी बरामद हुई. डीआईजी के आदेश पर थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए.

वायरल वीडियो के बाद डीजीपी के निर्देश पर हुई जांच
वायरल वीडियो के बाद डीजीपी के निर्देश पर हुई जांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 3, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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सहरसा: कोसी प्रक्षेत्र के सलखुआ थाना में कथित दलाली और पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. DIG डॉ. कुमार आशीष की औचक जांच में एक कथित दलाल को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से विभिन्न थानों की मूल केस फाइलें और केस डायरी बरामद हुई हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सलखुआ थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

वायरल वीडियो के बाद डीजीपी के निर्देश पर हुई जांच : डीआईजी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कथित अवैध व्यक्ति सलखुआ थानाध्यक्ष के कक्ष में बैठकर पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करता दिखाई दे रहा था. मामले को गंभीरता से लेते हुए DGP के निर्देश पर 2 जुलाई को उन्होंने स्वयं सलखुआ थाना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया.

डॉ कुमार आशीष, डीआईजी, कोसी रेंज (ETV Bharat)

कथित दलाल के पास मिलीं केस फाइलें और केस डायरी : जांच के दौरान गौसपुर मंदिर के समीप नीले रंग की पल्सर बाइक पर सवार संदिग्ध युवक को रोका गया. उसकी पहचान सलखुआ थाना क्षेत्र के बहुअरवा गांव निवासी सतीश कुमार के रूप में हुई. तलाशी में उसके बैग से एक लैपटॉप, की बोर्ड, माउस तथा विभिन्न थानों की कई मूल केस फाइलें और केस डायरी बरामद की गईं.

एसआईटी जांच में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे : मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सिमरी बख्तियारपुर) मुकेश ठाकुर के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया. जांच में सामने आया कि सतीश कुमार कथित रूप से लंबे समय से थाना परिसर में अवैध रूप से सक्रिय था. वह पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने, लोगों से पैसे लेने तथा लैपटॉप पर केस डायरी तैयार कर दूसरों को उपलब्ध कराने का काम करता था. डीआईजी ने कहा कि ऐसी गतिविधियां पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा रही थीं.

थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिस पदाधिकारी निलंबित : इस मामले में सलखुआ थाना कांड संख्या 107/26 दर्ज किया गया है. सतीश कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 316(3), 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.

डॉ कुमार आशीष, डीआईजी
डॉ कुमार आशीष, डीआईजी (ETV Bharat)

इनपर गिरी कार्रवाई की गाज : जांच में जिन पुलिस अधिकारियों की केस फाइलें कथित दलाल के पास मिलीं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया. निलंबित अधिकारियों में सलखुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक सुबालाल पासवान, पंकज कुमार, जूही कुमारी, शिशुपाल रविदास, अमोद कुमार, चंद्रजीत प्रभाकर, पिंकी कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक मनीषा कुमारी तथा पुलिस अवर निरीक्षक ज्योतिष कुमार शामिल हैं. सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

''मामले में अन्य संलिप्त लोगों की भी पहचान की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.किसी थाना या पुलिस कार्यालय में दलाली अथवा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी हो तो तत्काल आम जनता पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. पुलिस विभाग से दलाली जैसी अवैध प्रथाओं को समाप्त करना और पुलिस की साख मजबूत करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.''- डॉ कुमार आशीष, डीआईजी, कोसी रेंज

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