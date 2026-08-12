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पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बीच कांवड़, सालियर गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की शहर में भारी पुलिस बल के बीच संगीनों के साए में सालियर गांव की कांवड़ को रामपुर चुंगी से गांव तक निकाला गया. इस दौरान पुलिस ने ड्रोन से भी निगरानी की. जमीन पर भी भारी पुलिस बल तैनात रहा. इसी के साथ पुलिस के आला अधिकारी और एलआईयू कर्मी भी सतर्क रहे. सालियर स्थित मंदिर में कांवड़ यात्रा सकुशल पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली. कांवड़ में झांकियां आकर्षण का केंद्र रही. युवाओं ने भजनों पर जमकर डांस किया.

बताते चलें, हरिद्वार जिले की सालियर गांव की कांवड़ सबसे अति संवेदनसील कांवड़ मानी जाती है. इस कांवड़ के साथ पीएसी फोर्स, सीपीएमएस फोर्स और सिविल पुलिस के जवान भारी संख्या में मौजूद रहता है. इसकी वजह ये है कि साल 2015 में सालियर गांव की कांवड़ ले जाते समय रामपुर गांव में दो समुदायों में जमकर बवाल हो गया था. बवाल के दौरान पथराव, तोड़फोड़ और अन्य घटनाएं भी हुई थी. इस घटना में पुलिस के सरकारी वाहनों से लेकर आम नागरिकों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की थी.

इस बवाल में कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी भी घायल हुए थे. उसी समय से सालियर गांव की कांवड़ को लेकर हर साल पुलिस और प्रशासन सतर्क रहता है. 11 अगस्त मंगलवार की देर शाम सालियर गांव की कांवड़ को लेकर पुलिस-प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए. जैसे ही कांवड़ रुड़की शहर की सीमा में पहुंची तो पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया.

इसके बाद नगर के अलग-अलग हिस्सों से होती हुई कांवड़ रामपुर चुंगी पहुंची. जिसके बाद और भी पहरा कड़ा कर दिया गया. जिसको लेकर सालियर गांव तक हाईवे पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा. जैसे ही कांवड़ यात्रा रामपुर चुंगी पर पहुंची तो पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों ने पहरा बनाकर यात्रा को आगे बढ़ाया. कांवड़ यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र रही. कांवड़िये अलग-अलग भजनों पर झूमते हुए नजर आए. इस दौरान कांवड़ को देखने के लिए शहर वासियों की भारी भीड़ जमा रही. कांवड़ यात्रा के सालियर गांव पहुंचने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रियों का फूल बरसा कर स्वागत किया.