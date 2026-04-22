ETV Bharat / state

बगैर रैपर का सलाइन चढ़ाते ही बिगड़ गई छात्रा की तबीयत, हंगामा, सीएस ने कहा- होगी जांच

गिरिडीह सदर अस्पताल में बगैर रैपर का सलाइन लड़की को चढ़ा दिया गया. इससे उसकी तबीयत ही बिगड़ गई.

saline was administered to a girl without a wrapper In Giridih Sadar Hospital
बगैर रैपर का सलाइन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीहः सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आयी है. यहां एक बीमार छात्रा को बगैर रैपर का सलाइन चढ़ा दिया गया. सलाइन चढ़ते ही छात्रा की तबीयत बिगड़ने लगी. ऐसे में यहां हंगामा हो गया. परिजनों ने मौजूद कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की.

क्या है पूरा मामला

दरअसल शहर के अरगाघाट रोड निवासी सुरेंद्र श्रीवास्तव की पुत्री नम्रता अखोरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई. ऐसे में नम्रता को लेकर उसकी मां आभा देवी सदर अस्पताल पहुंची. अस्पताल के चिकित्सक ने नम्रता को देखा और भर्ती करने की सलाह दी. नम्रता को वार्ड में भर्ती करवाया गया. यहीं पर सलाइन चढ़ाया जाने लगा तो नम्रता की तबीयत ही बिगड़ने लगी. नम्रता को ठंड लगने लगी. घरवालों ने जब नम्रता को लगाए गए सलाइन को चेक किया तो देखा कि उसमें रैपर है ही नहीं. ऐसे में सभी गुस्से में आ गए और हंगामा किया.

चिकित्सक पर दुर्व्यवहार का आरोप
नम्रता की मां आभा का कहना है कि एक तो बगैर रैपर का सलाइन चढ़ाया गया. इसपर जब वह फिर से डॉक्टर के पास पहुंची तो चिकित्सक ही भला - बुरा कहने लगा. कहा कि इस तरह की लापरवाही आखिर अस्पताल प्रबंधन कैसे कर सकता है.

होगी जांच : सिविल सर्जन

सिविल सर्जन बच्चा सिंह ने कहा कि बगैर रैपर का सलाइन चढ़ाने का मामला उनके संज्ञान में आया है. वे इस मामले की जांच करेंगे. कहा कि वैसे जो दवा या सलाइन एक्सपायर हो जाता है उसे तीन माह पहले ही हटा दिया जाता है. सदर अस्पताल में एक्सपायरी दवा का उपयोग नहीं होता है. रही बात सलाइन में रैपर नहीं रहने की तो रैपर नहीं रहने से यह साबित नहीं होता है कि सलाइन एक्सपायर था. हालांकि बगैर रैपर के सलाइन को अस्पताल प्रबंधन एक्सपायर ही मानता है.

TAGGED:

SALINE WITHOUT WRAPPER
गिरिडीह सदर अस्पताल
बगैर रैपर का सलाइन
GIRIDIH SADAR HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.