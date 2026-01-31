ETV Bharat / state

बिहार में 10वीं पास के लिए आज नौकरी का सुनहरा मौका, ऐसे करें अप्लाई

रोहतास में 31 जनवरी को मेगा जॉब कैंप. टाटा एआईए में 10 सेल्स ऑफिसर पद, सैलरी के साथ मिलेगा इंसेंटिव, 10वीं/12वीं पास युवा आवेदन करें.

रोहतास में रोजगार कैंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 31, 2026 at 8:12 AM IST

रोहतास: बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इस दिशा में राज्य सरकार ने सभी विभागों में रिक्त पदों को तेजी से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मेले और जॉब कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में आज रोहतास में जॉब कैंप का आयोजन हो रहा है.

रोहतास में मेगा जॉब कैंप: रोहतास जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए एक विशेष मेगा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप अवर प्रादेशिक नियोजनालय, डालमियानगर के तत्वावधान में 31 जनवरी 2026 को डालमियानगर में आयोजित हो रहा है. उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में तत्काल रोजगार उपलब्ध कराना है. यह कैंप पूरी तरह निशुल्क है और इसमें भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

रोहतास में रोजगार कैंप (ETV Bharat)

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के 10 पदों पर भर्ती: नियोजन असिस्टेंट डायरेक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि इस जॉब कैंप में प्रमुख रूप से टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेल्स ऑफिसर के कुल 10 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में होगी. कंपनी आकर्षक वेतन पैकेज और इंसेंटिव की पेशकश कर रही है, जिससे युवाओं को अच्छी कमाई का अवसर मिलेगा.

आवेदन के लिए आवश्यक योग्यताएं और दस्तावेज: उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक निर्धारित है. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास अथवा उससे उच्चतर होनी चाहिए. पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय सीवी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक साथ लाना अनिवार्य है.

12 हजार रुपये मासिक वेतन के साथ इंसेंटिव: चयनित सेल्स ऑफिसर को प्रतिमाह 12 हजार रुपये का आधार वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा आकर्षक इंसेंटिव भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे कुल कमाई काफी बढ़ सकती है. यह पैकेज युवाओं के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो सकता है.

इच्छुक युवा कैंप में हों शामिल: सुबोध कुमार ने कहा कि इच्छुक बेरोजगार युवा अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ अवर प्रादेशिक नियोजनालय, डालमियानगर पहुंचकर इस विशेष जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं. यह अवसर हाथों-हाथ नौकरी पाने का है, इसलिए समय पर पहुंचना महत्वपूर्ण है. नियोजनालय ने सभी योग्य उम्मीदवारों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है.

"यह जॉब कैंप बिहार सरकार की रोजगार नीति का हिस्सा है. युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को संवारें. अगर किसी से आवेदन नहीं हो पाता है तो वो हमारे कार्यालय में आये हम उनके आवेदन के प्रोसेस में सहायता करेंगे."-सुबोध कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर, नियोजन

