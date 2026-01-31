ETV Bharat / state

बिहार में 10वीं पास के लिए आज नौकरी का सुनहरा मौका, ऐसे करें अप्लाई

रोहतास: बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इस दिशा में राज्य सरकार ने सभी विभागों में रिक्त पदों को तेजी से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मेले और जॉब कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में आज रोहतास में जॉब कैंप का आयोजन हो रहा है.

रोहतास में मेगा जॉब कैंप: रोहतास जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए एक विशेष मेगा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप अवर प्रादेशिक नियोजनालय, डालमियानगर के तत्वावधान में 31 जनवरी 2026 को डालमियानगर में आयोजित हो रहा है. उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में तत्काल रोजगार उपलब्ध कराना है. यह कैंप पूरी तरह निशुल्क है और इसमें भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

रोहतास में रोजगार कैंप (ETV Bharat)

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के 10 पदों पर भर्ती: नियोजन असिस्टेंट डायरेक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि इस जॉब कैंप में प्रमुख रूप से टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेल्स ऑफिसर के कुल 10 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में होगी. कंपनी आकर्षक वेतन पैकेज और इंसेंटिव की पेशकश कर रही है, जिससे युवाओं को अच्छी कमाई का अवसर मिलेगा.

आवेदन के लिए आवश्यक योग्यताएं और दस्तावेज: उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक निर्धारित है. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास अथवा उससे उच्चतर होनी चाहिए. पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय सीवी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक साथ लाना अनिवार्य है.