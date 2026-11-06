धनतेरस पर वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री, मोती डूंगरी पर 1 किमी तक लगी नए वाहनों की कतारें
नए वाहनों की डिलीवरी लेकर मंदिर में दर्शन करने पहुंचने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं.
Published : November 6, 2026 at 5:08 PM IST
जयपुर : धनतेरस पर इस बार वाहन बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली रही है. शुभ मुहूर्त में नया वाहन खरीदने की परंपरा के चलते धनतेरस पर जयपुर सहित प्रदेशभर में वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है. शहर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में नए वाहनों को पूजा के लिए लाने वालों की लंबी लाइनें नजर आई. पूजा के लिए कार और बाइक से लेकर व्यावसायिक वाहनों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई.
20 ग्रोथ की उम्मीद : फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (FORTI) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि इस बार नवरात्रि से दिवाली तक वाहनों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 20% की ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना है. सुबह से ही वाहन शोरूम में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी और दोपहिया से लेकर चारपहिया वाहनों की जमकर खरीदारी हुई. ग्राहकों ने पहले से बुक कराए वाहनों की डिलीवरी धनतेरस के दिन लेना पसंद किया. जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के आसपास का नजारा भी इस बार खास रहा. नए वाहनों की डिलीवरी लेकर मंदिर में दर्शन करने पहुंचने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं. नया वाहन खरीदने के बाद मोतीडूंगरी पहुंचे योगेश कुमार का कहना है कि धनतेरस पर नया वाहन घर में खुशी लेकर आता है. इसी वजह से धनतेरस पर वाहन खरीदा है.
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वाहनों की लम्बी कतारें: धनतेरस पर मोती डूंगरी रोड सड़क पर करीब एक किलोमीटर तक नए वाहनों की कतार दिखाई दी. कोई परिवार के साथ नई कार लेकर पहुंचा, तो कोई बाइक और स्कूटर की पूजा करवाने के लिए मंदिर पहुंचा. वाहन खरीद कर मोतीडूंगरी पहुंचे मनोज अग्रवाल का कहना है कि धनतेरस पर नया वाहन खरीदना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन घर में नया वाहन लाने से सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. वे लंबे समय से वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, लेकिन धनतेरस के शुभ अवसर पर ही डिलीवरी लेने का निर्णय किया.
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वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पहला वाहन था, जिसे लेकर बच्चों और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया. इस बार वाहन बाजार में दोपहिया और चारपहिया दोनों श्रेणियों में अच्छी मांग देखने को मिली. वेतन और बोनस मिलने के बाद लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ने के साथ त्योहार के माहौल ने भी बाजार को गति दी. कई ग्राहकों ने ऑनलाइन बुकिंग के बाद शोरूम पहुंचकर अपने वाहन की चाबी प्राप्त की.
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गणेश मंदिर में भीड़ : धनतेरस पर वाहनों की खरीदारी के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर पूजा-अर्चना का दौर भी चलता रहा. लोग नए वाहनों को फूलों की माला से सजाकर मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा करवाई. कुल मिलाकर इस बार धनतेरस वाहन कारोबार के लिए बेहद शानदार साबित हुआ. बाजार में बढ़ी मांग और पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक बिक्री ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में त्योहार की रौनक को और बढ़ा दिया.
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