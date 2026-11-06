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धनतेरस पर वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री, मोती डूंगरी पर 1 किमी तक लगी नए वाहनों की कतारें

मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर लगी वाहनों की कतारें ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : धनतेरस पर इस बार वाहन बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली रही है. शुभ मुहूर्त में नया वाहन खरीदने की परंपरा के चलते धनतेरस पर जयपुर सहित प्रदेशभर में वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है. शहर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में नए वाहनों को पूजा के लिए लाने वालों की लंबी लाइनें नजर आई. पूजा के लिए कार और बाइक से लेकर व्यावसायिक वाहनों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई.