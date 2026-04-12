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कोटा से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए सेल्स मैनेजर की भीमलत कुंड में डूबने से मौत

बूंदी: जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भीमलत महादेव कुंड में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जब कोटा से तीन दोस्तों के साथ आया एक युवक नहाते समय अचानक गहरे पानी में समा गया. इससे वहां अफरा-तफरी मच गई. रविवार देर शाम तक चले लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक का शव बरामद हो गया. मतृक कोटा की ​ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में सेल्स मैनेजर था.

सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ का मूल निवासी और वर्तमान में कोटा में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में सेल्स मैनेजर सार्थक रविवार को तीन दोस्तों के साथ भीमलत महादेव कुंड घूमने आया था. छुट्टी के दिन दोस्तों ने यहां सुकून और मस्ती के कुल पल बिताए कि कुछ देर में हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि चारों दोस्त कुंड में नहा रहे थे. इसी दौरान सार्थक अचानक गहराई में चला गया. देखते ही देखते पानी में डूब गया. उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की अधिक गहराई और स्थिति की गंभीरता के चलते वे नाकायाब रहे. कुछ ही क्षणों में सार्थक पानी में लापता हो गया.

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कई घंटे सर्च: घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. तत्काल सिविल डिफेंस टीम को बुलाया. सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने कुंड में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. तीन घंटे चले अभियान में टीम ने हरसंभव प्रयास किए, लेकिन शाम करीब 6 बजे तक युवक का सुराग नहीं मिल सका. सिविल डिफेंस टीम के राजकुमार जोशी ने बताया कि शाम 6 बजे तक लगातार टीम ने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली.