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चंबा थाल को जीआई टैग मिलने पर कलाकार गदगद, बिक्री में भारी बढ़ोतरी

चंबा के शिल्पकार थालों पर पोट्रेट, भगवान की तस्वीरों से लेकर किसी भी आम और खास इंसान की हू-ब-हू तस्वीर उकेर देते हैं.

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चंबा थाल को जीआई टैग मिलने के बाद बिक्री में भारी बढ़ोतरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 3:10 PM IST

4 Min Read
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चंबा: हिमाचल का चंबा जिला अपनी संस्कृति और कला के लिए प्रदेश में एक अलग पहचान रखता है. यहां पीतल की थाल पर मूर्तिकला में चंबा के कलाकारों का दूर-दूर तक कोई सानी नहीं है. दशकों से पीतल पर बन रही चंबा थाल दशकों से देश विदेश में धमाल मचाती आ रही है. शिल्पकार थालों पर पोट्रेट, भगवान की तस्वीरों से लेकर किसी भी आम और खास इंसान की हू-ब-हू तस्वीर उकेर देते हैं. यही वजह है कि इनके हाथों से बनाई गई थालियों की भारी डिमांड है. रियासत काल के समय इन थालों पर राजाओं महाराजाओं, देवी-देवताओं सहित चंबा रुमाल से ली गई कलाकृतियां उकेरी जाती थी, लेकिन बदलते समय के साथ-साथ पीतल की थाल पर जानी-मानी हस्तियों की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं.

चंबा थाल को जीआई टैग

चंबा थाल को जीआई टैग मिलने से इस कला से जुड़े कलाकारों की बांछें खिल गई हैं. क्योंकि, जीआई टैग मिलने के बाद चंबा थाल की ख्याति बढऩे के साथ-साथ इसकी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बहरहाल, आगामी दिनों में इस कला से जुड़े कलाकारों को जहां खूब मुनाफा होने वाला है तो वहीं, अन्य बेरोजगार युवा भी इस कला को सीखकर अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं.

चंबा थाल को जीआई टैग मिलने पर कलाकार गदगद (ETV Bharat)

इस कला से जुड़े लोगों ने खुद इस बात की तसदीक की है कि जीआई टैग मिलने से चंबा थाल की ख्याति पहले से ज्यादा बढ़ी है और काफी ज्यादा डिमांड चंबा थाल की उनके यहां आ रही है. आलम यह है कि अब इस कला से जुड़े लोगों के पास चंबा थाल की इतनी डिमांड आ रही है कि उन्हें आराम करने के लिए भी फुरसत नहीं मिल रही.

चंबा थाल चंबा की एक अदभुत हस्तकला

चंबा थाल चंबा की एक अदभुत हस्तकला है. पीतल के थाल के ऊपर महीन कलाकारी ही इस कला की पहचान है. हर तरह के चित्र छैनी और हथोड़े के जरिये पीतल के थाल पर बनाए जाते हैं. वैसे तो हर तरह के चित्रों की कारीगिरी चंबा थाल के ऊपर होती है. लेकिन, देवी देवताओं के चित्रों वालों थालों की ज्यादा डिमांड रहती है. छोटे थाल जहां एक दिन में तैयार हो जाते हैं तो वहीं, बड़े थाल तैयार करने में दस से पंद्रह और महीने भर का समय भी लग जाता है. थाल बनने पर उस पर होने वाली कारीगिरी के हिसाब से ही चंबा थाल की कीमत वसूली जाती है. वर्तमान में चंबा थाल एक हजार से लेकर पचास हजार और एक लाख तक में भी बिकता है.

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चंबा थाल के शिल्पकार (ETV Bharat)

जीआई टैग मिलने पर कलाकार गदगद

चंबा थाल से जुड़े शिल्पकार गौरव आनंद कहते हैं, चंबा थाल की परंपरा राजाओं के समय से चली आ रही है और उसी को देखते हुए आज भी थाल बनाए जाते हैं

वहीं, हर्षित मलहोत्रा, सुरेश कुमार ने चंबा थाल को जीआई टैग मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं है बल्कि पूरा भरोसा है कि अब चंबा थाल की ख्याति बढ़ेगी. डिमांड अभी काफी है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढऩे वाली है. चंबा जिले के बेरोजगार युवा इस कला से जुडक़र फायदा उठा सकते हैं.

उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने भी चंबा थाल को जीआई टैग मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा, "चंबा थाल एवं यहा की मूर्ति कला को सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है. इसका फायदा यह होता है कि इससे लोकप्रियता बढ़ती है. चंबा जिले के इस प्रोडक्ट की ख्याति व्यापक स्तर पर होगी. वाजिब कीमत भी इस कला से जुड़े कलाकारों को मिलेगी. इसके साथ ही इस कला को संरक्षण देने में भी मदद मिलेगी."

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अनुराग ठाकुर ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज की मेयर को भेंट की थी चंबा थाल (FB @AnuragThakur)

अनुराग ठाकुर ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज की मेयर को भेंट की थी चंबा थाल

फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में तत्कालीव केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज की मेयर सिल्वी सिरी (Saint Tropez Mayor Sylvie Siri) से मुलाकात की और उन्हें तोहफे में चंबा थाल भेंट किया. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मेयर को एक पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भी भेंट की थी.

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