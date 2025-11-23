पंचायत पुनर्गठन पर बोले सालेह मोहम्मद, पुरानी पंचायतों को हटाना और दूरियां बढ़ाना खड़ी करेगा परेशानी
पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने पंचायत पुनर्गठन को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने भेदभाव और राजनीतिकरण के आरोप लगाए.
Published : November 23, 2025 at 4:35 PM IST
जैसलमेर: पंचायत पुनर्गठन को लेकर पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने सरकार पर भेदभाव और राजनीतिकरण के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पुरानी पंचायतों को हटाना और दूरियां बढ़ाना ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी करेगा. साथ ही सम पंचायत समिति का नाम बदलकर ‘खुहड़ी’ करने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने इसे सरकार की नाम बदलने की पुरानी परंपरा बताया. उन्होंने कहा कि सरकार विकास नहीं, बल्कि नामों की राजनीति में लगी है.
'राजनीतिक लाभ लेने की मंशा': पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुनर्गठन के दौरान निष्पक्षता की बजाय पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है. कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जो वर्षों से व्यवस्थित रूप से काम कर रही थीं, उन्हें बिना किसी ठोस कारण के सूची से हटा दिया गया. यदि पंचायतों की संख्या बढ़ानी ही थी, तो नई पंचायतों का गठन किया जा सकता था. लेकिन पुरानी पंचायतों को हटाना समझ से परे है. सालेह मोहम्मद ने कहा कि सरकार की मंशा साफ तौर पर राजनीतिक लाभ लेने की दिखती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुनर्गठन को इस तरह आकार दिया गया है कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को पंच या सरपंच बनने में आसानी हो और चुनावी समीकरण उनके पक्ष में बैठ सकें.
'बड़े दावे, लेकिन जमीन पर हालात अलग': उन्होंने कहा कि कई गांव जो पहले महज 4 किलोमीटर की दूरी पर थे, अब पुनर्गठन के बाद 10 किलोमीटर तक दूर कर दिए गए हैं. इससे ग्रामीणों को दैनिक कामकाज और प्रशासनिक कार्यों में भारी दिक्कतें आएंगी. उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ गांवों के बीच दूरी कम करने के दावे करती है, जबकि दूसरी तरफ यह पुनर्गठन ग्रामीणों की परेशानियों को और बढ़ा देगा. सालेह मोहम्मद ने कहा कि इस प्रकार का पुनर्गठन यह साबित करता है कि सरकार केवल बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई सकारात्मक असर दिखाई नहीं देता.