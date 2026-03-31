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बिहार में रेटॉल पेस्ट की बिक्री पर लगी रोक, जारी किया सख्त आदेश

कृषि निदेशालय ने ई-कॉमर्स और दुकानदारों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. रेटॉल पेस्ट की बिक्री नहीं करने को कहा गया है. पढ़ें खबर

RETOL PASTE BANNED IN BIHAR
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 6:54 PM IST

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पटना : बिहार में आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि निदेशालय ने रेटॉल पेस्ट (Ratol Paste) की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. राज्य के कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव की ओर से इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह उत्पाद एक प्रकार का कृंतकनाशक (Rodenticide) के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इसमें 3 प्रतिशत पीला फॉस्फोरस पाया जाता है, जो बेहद खतरनाक रसायन माना जाता है.

हानिकारक रसायन है रेटॉल पेस्ट : विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह उत्पाद कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत स्वीकृत फॉर्मुलेशन की सूची में शामिल नहीं है. ऐसे में इसका निर्माण, भंडारण और विक्रय सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा. कृषि निदेशक ने कहा है कि रेटॉल पेस्ट का सबसे गंभीर पहलू यह है कि इसमें मौजूद पीले फॉस्फोरस का कोई प्रभावी प्रतिविष (Antidote) उपलब्ध नहीं है. यही कारण है कि इसके सेवन या संपर्क में आने की स्थिति में जान का खतरा बढ़ जाता है.

''अगर कोई विक्रेता रेटॉल पेस्ट बेचते हुए पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित जिले के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण को दी जाए. विभागीय अधिकारियों को ऐसे मामलों में तुरंत जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है. राज्य सरकार का यह कदम आमजन की सुरक्षा और अवैध रासायनिक उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में कदम है.''- सौरभ सुमन यादव, कृषि निदेशक

कृषि निदेशालय ने जिला स्तर पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. कृषि विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा जारी सुरक्षा संहिता IS-14983-2022 का भी हवाला दिया है, जिसमें फॉस्फोरस से जुड़े जोखिमों और इसके सुरक्षित उपयोग को लेकर सख्त मानक तय किए गए हैं. विभाग का कहना है कि इस संहिता से भी यह साफ होता है कि यह पदार्थ आम उपयोग के लिए बेहद संवेदनशील और खतरनाक है.

ऑनलाइन कंपनियों को भी निर्देश : जनहित में जारी इस आदेश के तहत बिहार में काम कर रहे सभी बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, मीशो, जिओ मार्ट समेत अन्य ऑनलाइन विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से रेटॉल पेस्ट की बिक्री बंद करें. कृषि निदेशालय ने साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर इसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन बिक्री पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ सुसंगत धाराओं और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

चूहे मारने के लिए भी ना करें रेटॉल पेस्ट का इस्तेमाल : कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव द्वारा आम लोगों से भी विशेष अपील की गई है कि वे रेटॉल पेस्ट का उपयोग चूहे मारने या किसी अन्य कीटनाशक उद्देश्य के लिए न करें. कई बार लोग अनजाने में ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे दुर्घटना, विषाक्तता और गंभीर स्वास्थ्य संकट की स्थिति पैदा हो सकती है. खासकर घरों में बच्चों और पालतू जानवरों की मौजूदगी में ऐसे रसायनों का खतरा और बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए यह फैसला एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है.

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