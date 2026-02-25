होली पर भीड़ प्रबंधन के लिए दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से बंद
Published : February 25, 2026 at 11:09 AM IST
नई दिल्ली: होली पर्व के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने व यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए ने अहम फैसला लिया है. रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के पांच प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है. यह व्यवस्था 26 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक लागू रहेगी.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार यह कदम विशेष रूप से होली के दौरान होने वाली अत्यधिक भीड़ को देखते हुए उठाया गया है, जिससे यात्रियों को स्टेशन परिसरों में प्रवेश व ट्रेनों तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. जिन स्टेशनों पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा उनमें नई दिल्ली, पृरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन शामिल हैं.
रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध आम परिस्थितियों में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया है, जिससे अनावश्यक लोगों की आवाजाही कम हो और वास्तविक यात्रियों को सुविधा मिल सके. हालांकि इस दौरान कुछ विशेष श्रेणियों को छूट दी गई है. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, बीमार यात्रियों व अकेली महिला यात्रियों की सहायता के लिए आने वाले परिजनों को प्लेटफॉर्म टिकट प्रतिबंध से राहत दी जाएगी.
रेलवे ने सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के तहत स्टेशन परिसरों में प्रवेश के लिए केवल निर्धारित गेटों का ही उपयोग करने की व्यवस्था की है. रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे समय से पहले स्टेशन पहुंचे, अपने टिकट व पहचान पत्र तैयार रखें तथा भीड़भाड़ से बचने के लिए अनावश्यक रूप से स्टेशन परिसर में रुकने से बचें.
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हर साल होली के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं. इससे स्टेशनों पर यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में ये व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा व सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है. रेलवे ने यह भी संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टाफ व सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी, जिससे त्योहार के दौरान यात्रा अनुभव सुचारु बना रहे.
