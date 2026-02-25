ETV Bharat / state

होली पर भीड़ प्रबंधन के लिए दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से बंद

नई दिल्ली: होली पर्व के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने व यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए ने अहम फैसला लिया है. रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के पांच प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है. यह व्यवस्था 26 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक लागू रहेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार यह कदम विशेष रूप से होली के दौरान होने वाली अत्यधिक भीड़ को देखते हुए उठाया गया है, जिससे यात्रियों को स्टेशन परिसरों में प्रवेश व ट्रेनों तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. जिन स्टेशनों पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा उनमें नई दिल्ली, पृरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन शामिल हैं.

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध आम परिस्थितियों में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया है, जिससे अनावश्यक लोगों की आवाजाही कम हो और वास्तविक यात्रियों को सुविधा मिल सके. हालांकि इस दौरान कुछ विशेष श्रेणियों को छूट दी गई है. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, बीमार यात्रियों व अकेली महिला यात्रियों की सहायता के लिए आने वाले परिजनों को प्लेटफॉर्म टिकट प्रतिबंध से राहत दी जाएगी.