ETV Bharat / state

शिवरात्रि तक रुद्रपुर और काशीपुर में मांस की बिक्री पर रोक, बेचा तो लगेगा जुर्माना, जानिए क्यों?

रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम ने अपने क्षेत्र में 15 फरवरी तक कच्चे और पके हुए मांस की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाया है.

Etv Bharat
मांस की बिक्री पर रोक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 12, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय के रुद्रपुर नगर निगम और काशीपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. दोनों ही शहरों में 15 फरवरी तक मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर बाकायदा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

दरअसल, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त हरिद्वार गंगा जल भी लेने जाते हैं, जिनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम रुद्रपुर और काशीपुर ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

दोनों नगर निगमों ने 15 फरवरी तक अपने-अपने निगम क्षेत्र में कच्चे और पके मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने इस संबंध में पुलिस विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री न हो, यह सुनिश्चित किया जाए. इसके अंतर्गत मीट की दुकानों के साथ-साथ होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में पके हुए मांसाहारी व्यंजनों की बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय कांवड़ियों की आस्था और धार्मिक भावनाओं के सम्मान में लिया गया है. हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगाजल लेकर विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं. ऐसे में यात्रा मार्गों और नगर क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है.

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रतिबंध के दौरान यदि कहीं मांस की बिक्री पाई गई तो संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

नगर निगम की टीमों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि धार्मिक अवसर की गरिमा बनाए रखने में सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

पढ़ें----

TAGGED:

MEAT BANNED IN KASHIPUR
MAHASHIVRATRI FESTIVAL
मांस की बिक्री पर रोक काशीपुर
रुद्रपुर में चिकन नहीं बिकेगा
SALE OF MEAT BANNED RUDRAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.