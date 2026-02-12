ETV Bharat / state

शिवरात्रि तक रुद्रपुर और काशीपुर में मांस की बिक्री पर रोक, बेचा तो लगेगा जुर्माना, जानिए क्यों?

रुद्रपुर: कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय के रुद्रपुर नगर निगम और काशीपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. दोनों ही शहरों में 15 फरवरी तक मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर बाकायदा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

दरअसल, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त हरिद्वार गंगा जल भी लेने जाते हैं, जिनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम रुद्रपुर और काशीपुर ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

दोनों नगर निगमों ने 15 फरवरी तक अपने-अपने निगम क्षेत्र में कच्चे और पके मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने इस संबंध में पुलिस विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री न हो, यह सुनिश्चित किया जाए. इसके अंतर्गत मीट की दुकानों के साथ-साथ होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में पके हुए मांसाहारी व्यंजनों की बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.