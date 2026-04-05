ETV Bharat / state

दिल्ली में सीधे गोदामों से LPG सिलिंडर बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

दिल्ली में 5 किलो एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता का व्यापक विस्तार, प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत

दिल्ली में सीधे गोदामों से LPG सिलिंडर बिक्री पर रोक
दिल्ली में सीधे गोदामों से LPG सिलिंडर बिक्री पर रोक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 5, 2026 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए सरकार ने गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है. इस प्रकार की किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता में उल्लेखनीय विस्तार किया है. अब ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. प्रवासी श्रमिकों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी एलपीजी वितरकों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि एलपीजी आपूर्ति की निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न आए और सभी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे गैस एजेंसियों या भंडारण स्थलों पर जाने या भीड़ लगाने से बचें, क्योंकि बुक किए गए सभी एलपीजी सिलेंडर निर्धारित समय के भीतर सीधे घर तक पहुंचाए जा रहे हैं.

चार अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल 1,14,679 एलपीजी बुकिंग दर्ज की गई, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 1,31,335 सिलेंडरों की डिलीवरी की गई. डिलीवरी की संख्या बुकिंग से अधिक होना इस बात का संकेत है कि लंबित मांग को तेजी से पूरा किया जा रहा है और पूरी प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है. वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की औसत डिलीवरी समय 4.24 दिन है, जिससे उपभोक्ताओं को समयबद्ध और विश्वसनीय सेवा मिल रही है.

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अवैध गतिविधियों जैसे जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक समर्पित कंट्रोल रूम (हेल्पलाइन: 011-23379836/8383824659) भी संचालित किया है. प्रवर्तन गतिविधियों को और तेज करते हुए हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा 17 स्थानों पर छापेमारी की गई, जबकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने 76 गैस एजेंसियों और भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को पुनः आश्वस्त किया है कि दिल्ली में एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सुव्यवस्थित और नियंत्रण में है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और स्थापित डिलीवरी व्यवस्था पर भरोसा करते हुए प्रशासन के साथ सहयोग करें.

ये भी पढ़ें:

  1. गैस किल्लत पर गरमाई सियासत: विधानसभा के बाहर AAP विधायकों ने किया प्रदर्शन
  2. दिल्ली के कोचिंग हब्स में LPG संकट: महंगी गैस और कमी से जूझते छात्र, पढ़ाई और जीवन दोनों पर गहरा असर
  3. "बच्चे क्या खाएंगे": गैस नहीं, दिल्ली से मजदूरों का पलायन शुरू, सुनाई आपबीती
  4. दिल्ली से लोगों ने क्यों शुरू किया पलायन ? आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा जमीनी हकीकत, देखें Ground Report

TAGGED:

LPG CYLINDER SUPPLY DELHI
5KG LPG CYLINDER SALE
LPG SUPPLY IN DELHI
STOP BLACK MARKETING LPG GAS
LPG GAS CYLINDER SUPPLY IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.