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गैस सिलेंडरों की किल्लत ने सुलगाई लकड़ी और कोयले की आग, आसमान छू रहे दाम

फिलहाल वन विकास निगम ने जलाऊ लकड़ी की बिक्री पर कुछ सीमाएं तय कर दी हैं. वहीं लकड़ी के लॉट चलाने वाले व्यापारी दावा कर रहे हैं कि कई जगहों पर नीलामी प्रक्रिया को भी सीमित कर दिया गया है. इससे बाजार में आपूर्ति और कम हो गई है. मांग बढ़ने का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है. जहां पहले जलाऊ लकड़ी का दाम लगभग 600 से 700 रुपये प्रति कुंतल के आसपास था, वहीं अब इसकी कीमत बढ़कर करीब 1500 रुपये प्रति कुंतल तक पहुंच गई है.

राज्य में जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति मुख्य रूप से वन विकास निगम के माध्यम से होती है. निगम समय-समय पर नीलामी के जरिए लकड़ी बाजार में उपलब्ध कराता है. नीलामी में आम तौर पर इमारती लकड़ी यानी टिंबर को प्राथमिकता दी जाती है. हालांकि कटान के बाद बची हुई कम गुणवत्ता वाली लकड़ी को जलाऊ लकड़ी के रूप में भी बेचा जाता है. यही लकड़ी बाद में बाजारों और लकड़ मंडियों के जरिए आम लोगों तक पहुंचती है.

उत्तराखंड के कई शहरों और कस्बों में जलाऊ लकड़ी की मांग तेजी से बढ़ी है. लकड़ मंडियों में काम करने वाले व्यापारी भी इस बदलाव को देखकर हैरान हैं. सामान्य दिनों में जलाऊ लकड़ी सीमित मात्रा में खरीदी जाती थी, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग इसे खरीद रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि पहले यह लकड़ी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे ढाबों तक सीमित थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी इसकी मांग बढ़ गई है. कई जगहों पर तो स्थिति यह है कि लकड़ी की उपलब्धता कम पड़ रही है और व्यापारी इसे मनमाने दामों पर बेच रहे हैं.

इस अचानक बढ़ी मांग के पीछे अंतरराष्ट्रीय हालात को बड़ी वजह माना जा रहा है. ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थिति का असर ऊर्जा बाजारों पर पड़ रहा है. इसका असर केवल पेट्रोलियम उत्पादों तक सीमित नहीं रहा बल्कि घरेलू उपयोग में आने वाली एलपीजी गैस की उपलब्धता और नीतियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है. इसी कारण लोग अब गैस के विकल्प तलाशने लगे हैं और बाजार में पारंपरिक साधनों की मांग बढ़ने लगी है.

देहरादून: उत्तराखंड के बाजारों में इन दिनों एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक बदलाव देखने को मिल रहा है. आमतौर पर जिन जलाऊ लकड़ियों की बिक्री सीमित मात्रा में होती थी, उनकी मांग अचानक तेजी से बढ़ गई है. हालत यह है कि कई जगहों पर जलाऊ लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया है, जबकि जहां उपलब्ध है वहां भी इसकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं.

लकड़ मंडी के लॉट स्वामी हरबंस सिंह बताते हैं कि युद्ध की स्थिति बनने के बाद से ही लकड़ी की मांग लगातार बढ़ रही है. उनके मुताबिक पहले लोग इसे सीमित मात्रा में खरीदते थे, लेकिन अब बड़ी मात्रा में खरीदारी हो रही है. खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट और हलवाई जैसे व्यवसायिक उपयोग करने वाले लोग ज्यादा मात्रा में लकड़ी खरीद रहे हैं. हरबंस सिंह का कहना है कि आम लोग भी अब गैस के विकल्प के तौर पर जलाऊ लकड़ी का उपयोग करने लगे हैं, जिससे बाजार में मांग लगातार बढ़ती जा रही है.

लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ-साथ पारंपरिक चूल्हों की बिक्री भी तेज हो गई है. होलसेल व्यापारी अभिषेक सिंघल बताते हैं कि बाजार में चूल्हों की बिक्री अचानक बढ़ गई है. इसके साथ ही जलाऊ लकड़ी भी बड़ी मात्रा में खरीदी जा रही है. अभिषेक सिंघल के अनुसार पहले जो लकड़ी करीब 12 रुपये प्रति किलो बिकती थी, वही अब 15 से 18 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. इसी तरह कोयले की कीमतों में भी लगभग 5 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

उनका कहना है कि खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अब लकड़ी का उपयोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. ऊर्जा संकट की आशंका और गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर बने असमंजस ने लोगों को विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है. पहले लोग इंडक्शन चूल्हों की तरफ तेजी से बढ़े थे और बाजार में इसकी बिक्री में उछाल देखने को मिला था. इसके बाद डीजल भट्ठियों की मांग भी बढ़ी. अब स्थिति यह है कि लोग पारंपरिक ईंधन यानी जलाऊ लकड़ी की तरफ भी लौटने लगे हैं. खासकर छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोग इसे सस्ता और तुरंत उपलब्ध विकल्प मान रहे हैं.

हालांकि जलाऊ लकड़ी की बढ़ती मांग पर्यावरण के लिहाज से चिंता का विषय भी बन सकती है. हाल ही में देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया था, जिसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है. उस समय विशेषज्ञों ने रेस्टोरेंट और ढाबों में भट्ठियों के बढ़ते उपयोग को भी एक वजह बताया था. ऐसे में यदि बड़े पैमाने पर लकड़ी के चूल्हों और भट्ठियों का उपयोग बढ़ता है तो वायु प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऊर्जा संकट की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है और लोग बड़े पैमाने पर लकड़ी का उपयोग करने लगते हैं, तो इसका असर पर्यावरण पर पड़ सकता है.

फिलहाल बाजार में जलाऊ लकड़ी की मांग और कीमत दोनों बढ़ी हुई हैं. व्यापारी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय हालात और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर ही आगे की तस्वीर निर्भर करेगी. अगर गैस और अन्य ईंधनों की आपूर्ति सामान्य हो जाती है तो संभव है कि बाजार में स्थिति भी धीरे-धीरे सामान्य हो जाए. लेकिन यदि ऊर्जा संकट लंबे समय तक बना रहता है, तो जलाऊ लकड़ी की मांग और कीमत दोनों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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