मोबाइल दुकान की आड़ में चल रही थी ई सिगरेट व विदेशी चाकू की बिक्री

अंबिकापुर पुलिस ने मोबाइल दुकान संचालक को ई सिगरेट व विदेशी चाकू बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया

AMBIKAPUR POLICE
ई सिगरेट का कारोबार (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 8:36 AM IST

3 Min Read
सरगुजा: अंबिकापुर में भी अब महानगरों की तर्ज पर ई सिगरेट के कारोबार का चलन बढ़ता जा रहा है. युवा ई सिगरेट बेधड़क पी रहे हैं. बड़ी बात यह है कि शहर में बड़े दुकानदारों द्वारा बाहर से ऑनलाइन ई सिगरेट मंगवाकर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही अब शहर में चाइनीज चाकू भी उपलब्ध कराए जा रहे है. इस बात का खुलासा गुरुवार को पुलिस की कार्रवाई से हुआ है.

प्रारंभिक कार्रवाई में पुलिस ने ई सिगरेट और चाकू बरामद किया है. स्कूल के पास संचालित मोबाइल दुकान में खुलेआम इनकी बिक्री की जा रही थी. फिलहाल पुलिस व्यवसायी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

ई सिगरेट व विदेशी चाकू की बिक्री पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

मोबाइल दुकान में ई सिगरेट और विदेशी चाकू की बिक्री

शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोड शासकीय मणिपुर स्कूल के सामने संचालित अमित मोबाइल में ई सिगरेट और विदेशी चाकू बिक्री किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना के बाद सीएसपी राहुल बंसल के नेतृत्व में मणिपुर थाना प्रभारी सीपी तिवारी व पुलिस टीम ने दोपहर में दुकान में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने मोबाइल दुकान की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में ई सिगरेट, ई सिगरेट के रीफिल, अन्य सामान के साथ ही 25 से अधिक विदेशी चाकू बरामद किया है.

मोबाइल दुकान की आड़ में नशे का कारोबार

व्यवसायी लम्बे समय से अवैध रूप से ई सिगरेट की बिक्री का कारोबार कर रहा था. बड़ी बात यह है कि व्यवसायी शासकीय स्कूल के समीप अपने मोबाइल दुकान की आड़ में नशे का सामान बेच रहा था. इस कार्रवाई से स्पष्ट हुआ है कि सरगुजा के युवाओं में सिगरेट, गांजा, शराब के बाद अब ई सिगरेट के नशे का खुमार चढ़ रहा है और इसकी डिमांड बढ़ गई है. यही वजह है कि व्यवसायी बेखौफ होकर इसकी बिक्री कर रहे है.

अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी दुकान संचालक अमित अग्रवाल युवाओं को ई सिगरेट उपलब्ध करा रहा था. व्यवसायी ऑनलाइन ई सिगरेट मंगवाता था, इसके साथ ही मौके से डेढ़ इंची वाले चाकू मिले हैं. इन चाकुओं पर चाइनीज में लिखा हुआ है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाकू चाइनीज सप्लाई वाले हैं.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि ई सिगरेट और चाकू किस तरह से सरगुजा में मंगवाए जा रहे थे और इनकी सप्लाई किसको होती थी. जांच के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है.

इस मामले में सीएसपी राहुल बंसल ने बताया कि "मुखबिर से मिली सूचना के बाद मोबाइल दुकान में छापा मारा गया था. इस दौरान दुकान से ई सिगरेट और विदेशी चाकू बरामद किया गया है. व्यवसायी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

