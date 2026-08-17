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''दुर्ग में स्नैक केक के एक बैच की बिक्री पर रोक'', अमानक मिलने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध की तैयारी

दुर्ग: खाद्य विभाग की टीम ने एक नामी कंपनी के स्नैक केक (चॉकलेटेड बिस्किट) के पूरे बैच को अमानक पाए जाने पर उसकी बिक्री, भंडारण दोनों पर रोक यानी प्रतिबंध लगा दिया है. बताया जा रहा है कि अब खाद्य विभाग पूरे छत्तीसगढ़ में इस उत्पाद को लेकर प्रतिबंध लगाने की तैयारियों में जुट गया है. छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की टीम ने बीते दिनों कंपनी के बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ (चॉकलेटेड बिस्किट) का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा था. भोपाल में जांच के बाद सैंपल को फिर दिल्ली के केंद्रीय लैब भेजने का फैसला लिया गया.

दुर्ग में नामी स्नैक केक कंपनी के एक बैच के प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक

2 दिन पहले आई जांच रिपोर्ट में एनएम 10 डीसी 2, 672 ग्राम पैक वाला पूरा बैच अमानक (खाने योग्य नहीं) पाया गया. इसके बाद दुर्ग जिले में इसकी बिक्री और स्टोरेज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. वहीं, दुर्ग खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी जितेंद्र नेले ने कहा, ''पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाने के लिए कमिश्नर दुर्ग को पत्र भेजा गया है. विभाग ने दुर्ग के डिस्ट्रीब्यूटर और चेन्नई स्थित कंपनी से पूरे बैच की जानकारी मांगी है. इससे पता चलेगा कि इस बैच का कितना उत्पादन हुआ और देश के किन-किन राज्यों में इसकी सप्लाई की गई. दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस बैच चॉकलेटेड बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर को वापस लौटाए जाएं. क्योंकि यह उत्पाद खासकर बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है और छोटी दुकानों से लेकर बड़े स्टोर तक इसकी ज्यादा बिक्री होती है.''