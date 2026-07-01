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फर्जी दस्तावेज से पूर्व मंत्री अरिदमन की संपत्ति का बैनामा; आगरा में 8 मुकदमा, 33 नामजद

शिकायत मिली थी कि इन पर फर्जी दस्तावेज से कब्जे की कोशिश की गई है. जिस पर जांच कराई गई.

फर्जी दस्तावेज से कराया पूर्व मंत्री अरिदमन की संपत्ति का बैनामा.
फर्जी दस्तावेज से कराया पूर्व मंत्री अरिदमन की संपत्ति का बैनामा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:01 AM IST

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आगरा: पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की करोड़ों रुपए की पैतृक संपत्ति, जमीन और दुकानों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है. मामला पिनाहट कस्बा का है. पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की शिकायत पर डीसीपी ने एसीपी से जांच कराई.

डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि ​जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर 8 प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं, जिनमें 33 लोगों को नामजद किया गया है. मामले की विवेचना की जा रही है. सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगाा.

पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की संपत्ति की देखभाल और प्रबंधन का कार्य करने वाले सिविल लाइंस निवासी मनोज कुमार सक्सेना करते हैं. मनोज सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायतें की थी कि करोड़ों की संपत्तियों का फर्जी बैनामा कराने में विक्रेता, खरीदार समेत गवाह को आरोपी बनाया. अलग-अलग शिकायत में 33 लोगों पर आरोप लगाए गए.

डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पूर्व मंत्री ने अपनी संपत्ति को कहीं किराए पर तो कहीं लीज पर दिया हुआ है. शिकायत मिली थी कि इन पर फर्जी दस्तावेज से कब्जे की कोशिश की गई है. जिस पर जांच कराई गई.

जांच में फर्जी दस्वावेज से संपत्ति पर कब्जे की बात सामने आई है. इसके आधार पर अलग-अलग 8 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. जिनमें धोखाधड़ी सहित अन्य धारा लगाई गई हैं. पूर्व में भी संपत्ति पर कब्जे की बात सामने आई थी.

डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पिनाहट थाना में जो मुकदमे दर्ज कराए हैं. उसमें सोनम गुप्ता, विशाल, शादाब हुसैन, उमाकांत गुप्ता, त्रिलोकी नाथ, बबलू गुप्ता, हर्षित गुप्ता, मोहन गुप्ता, सोनू गुप्ता, दिनेश कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता, कुसुमाकर, उमेश चंद्र, अशोक कुमार, राजन गुप्ता, जवाहरलाल, उमेश चंद, राकेश कुमार गुप्ता, विशाल गुप्ता, सोनल गुप्ता, शादाब हुसैन, रामकुमार गुप्ता, लक्ष्मी देवी, अनिल शर्मा, वीरेंद्र गोस्वामी, रामनिवास गुप्ता, आशीष कुमार, हीरा सिंह, आदर्श गुप्ता, मनोज कुमार, प्रभा गुप्ता, श्याम गुप्ता, सदन गुप्ता के नाम शामिल हैं.

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