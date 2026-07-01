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फर्जी दस्तावेज से पूर्व मंत्री अरिदमन की संपत्ति का बैनामा; आगरा में 8 मुकदमा, 33 नामजद

फर्जी दस्तावेज से कराया पूर्व मंत्री अरिदमन की संपत्ति का बैनामा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की करोड़ों रुपए की पैतृक संपत्ति, जमीन और दुकानों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है. मामला पिनाहट कस्बा का है. पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की शिकायत पर डीसीपी ने एसीपी से जांच कराई.

डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि ​जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर 8 प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं, जिनमें 33 लोगों को नामजद किया गया है. मामले की विवेचना की जा रही है. सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगाा.

पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की संपत्ति की देखभाल और प्रबंधन का कार्य करने वाले सिविल लाइंस निवासी मनोज कुमार सक्सेना करते हैं. मनोज सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायतें की थी कि करोड़ों की संपत्तियों का फर्जी बैनामा कराने में विक्रेता, खरीदार समेत गवाह को आरोपी बनाया. अलग-अलग शिकायत में 33 लोगों पर आरोप लगाए गए.

डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पूर्व मंत्री ने अपनी संपत्ति को कहीं किराए पर तो कहीं लीज पर दिया हुआ है. शिकायत मिली थी कि इन पर फर्जी दस्तावेज से कब्जे की कोशिश की गई है. जिस पर जांच कराई गई.