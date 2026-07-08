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हरिद्वार-लक्सर में 23 गांवों में कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त लगी रोक, प्रशासन ने जारी किया आदेश, जानिए क्यों?

हरिद्वार: राष्ट्रीय राजमार्ग 334ए के निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार के चौड़ीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 गांवों में कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, बैनामा, लैंड यूज चेंज और भूमि की प्रकृति में बदलाव पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को देखते हुए जारी किया गया है.

दरअसल, जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य किसी भी बड़ी योजना की बात चलती है, वहां जमीनों के दाम आसमान छूने लगते हैं. अक्सर भूमाफिया किसानों को इधर उधर की बातें बताकर उनसे सस्ते दामों में जमीन खरीद लेते हैं और उस जमीन को कई गुना महंगे दामों पर बेच देते हैं. हालांकि इस बार लोग प्रस्तावित हरिद्वार-लक्सर और पुरकाजी हाइवे के नाम पर इस तरह की ठगी का शिकार न हो, इसीलिए पहले ही सूचना जारी कर दी है.