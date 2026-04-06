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सालासर धाम में वीडियो बनाने पर विवाद, बाउंसरों पर मारपीट के आरोप, मंदिर कमेटी ने बताया एकतरफा आरोप

सालासर धाम में वीडियो विवाद पर बाउंसरों पर मारपीट आरोप लगा है. पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है.

SALASAR DHAM CONTROVERSY
सालासर धाम में वीडियो बनाने पर विवाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 6, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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हिसार: सालासर धाम में दर्शन करने पहुंचे हिसार के एक परिवार के साथ विवाद का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार की मानें तो परिवार के करीब 10 सदस्य मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ. इसके बाद मामला गंभीर हो गया.

बाउंसरों पर मारपीट के आरोप: परिजनों का आरोप है कि मंदिर परिसर में मौजूद बाउंसरों ने संजय नाम के व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट की. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. परिवार का कहना है कि विवाद केवल वीडियो बनाने को लेकर हुआ था, लेकिन बाउंसरों ने स्थिति को संभालने के बजाय मारपीट की.

बाउंसरों पर मारपीट के आरोप (Etv Bharat)

पीड़ित परिवार का आरोप: पीड़ित संजय के परिजनों का आरोप है कि उन्हें स्थानीय थाने ले जाकर मोबाइल से वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया गया. साथ ही उन पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की धमकी भी दी गई. पीड़ित संजय ने कहा कि, "हमें चार-पांच घंटे तक बैठाकर रखा गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. हम सिर्फ दर्शन करने आए थे, लेकिन हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया. हमें न्याय चाहिए."

परिवार करेगा उच्च स्तर पर शिकायत: संजय और उनके परिजनों ने इस मामले को लेकर देश के गृह मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को शिकायत करने की बात कही है. उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिला, इसलिए वे उच्च अधिकारियों से गुहार लगाएंगे.

मंदिर कमेटी ने रखा अपना पक्ष: श्री बाला जी मंदिर समिति ने इस मामले पर अपना रखते हुए कहा कि, "सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है वो अधूरा और एकतरफा है."

महिला गार्ड से दुर्व्यवहार का दावा: मंदिर प्रबंधन का कहना है कि श्रद्धालुओं द्वारा एक महिला गार्ड के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके सबूत एकत्र कर पुलिस को सौंप दिए गए हैं. समिति के अनुसार श्रद्धालुओं ने थाने में लिखित और वीडियो के माध्यम से माफी भी मांगी है. मंदिर कमेटी और स्थानीय पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामले का समाधान कर दिया गया है. समिति ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि धार्मिक स्थल पर इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है.

बता दें कि संजय, जो कि राजगुरु मार्केट में दुकान चलाते हैं, उन्हें स्थानीय व्यापारियों का समर्थन भी मिल रहा है. बाजार के दुकानदारों ने आश्वासन दिया है कि वे संजय के साथ खड़े हैं.

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