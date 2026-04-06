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सालासर धाम में वीडियो बनाने पर विवाद, बाउंसरों पर मारपीट के आरोप, मंदिर कमेटी ने बताया एकतरफा आरोप

सालासर धाम में वीडियो बनाने पर विवाद ( Etv Bharat )

हिसार: सालासर धाम में दर्शन करने पहुंचे हिसार के एक परिवार के साथ विवाद का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार की मानें तो परिवार के करीब 10 सदस्य मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ. इसके बाद मामला गंभीर हो गया. बाउंसरों पर मारपीट के आरोप: परिजनों का आरोप है कि मंदिर परिसर में मौजूद बाउंसरों ने संजय नाम के व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट की. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. परिवार का कहना है कि विवाद केवल वीडियो बनाने को लेकर हुआ था, लेकिन बाउंसरों ने स्थिति को संभालने के बजाय मारपीट की. बाउंसरों पर मारपीट के आरोप (Etv Bharat) पीड़ित परिवार का आरोप: पीड़ित संजय के परिजनों का आरोप है कि उन्हें स्थानीय थाने ले जाकर मोबाइल से वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया गया. साथ ही उन पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की धमकी भी दी गई. पीड़ित संजय ने कहा कि, "हमें चार-पांच घंटे तक बैठाकर रखा गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. हम सिर्फ दर्शन करने आए थे, लेकिन हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया. हमें न्याय चाहिए."