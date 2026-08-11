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बायोमेट्रिक हाजिरी से खुली डॉक्टरों की पोल! 42 डॉक्टरों में से 41 का वेतन रुका

नालंदा: बिहार शरीफ सदर अस्पताल में डॉक्टरों की ड्यूटी को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में पूरी तरह सुधार नहीं हो सका है. जिलाधिकारी उदिता सिंह के सख्त आदेश के बाद भी सदर अस्पताल में पदस्थापित 42 डॉक्टरों में से 21 बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बना रहे हैं. जुलाई में महज आठ डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की, लेकिन अनियमित उपस्थिति रही.

41 डॉक्टरों की सैलरी पर रोक: ऐसे में इनमें से सिर्फ उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन को ही जुलाई का वेतन जारी किया गया. वहीं अस्पताल में तैनात 42 डॉक्टरों में से 41 का जुलाई महीने के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है.

बायोमेट्रिक से दूरी.. रजिस्टर से यारी : बाकी डॉक्टर अब भी रजिस्टर में हाजिरी बनाकर काम चला रहे हैं. डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर यह स्थिति तब है, जब 26 जून को गोली लगने से जख्मी युवक को सदर अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद तत्कालीन डीडीसी रंजन कुमार चौधरी के नेतृत्व में अस्पताल की जांच कराई गई थी.

वेतन पर रोक की कार्रवाई: जांच में 21 डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले थे. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम उदिता सिंह ने अनुपस्थित डॉक्टरों के संबंधित दिनों का वेतन रोकने का आदेश दिया था. इसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है.

सिर्फ इन डॉक्टरों ने नियम का किया पालन: जुलाई माह में बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने वाले डॉक्टरों में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन के अलावा डॉ. अमरेंद्र कुमार, डॉ. नवीन कुमार, डॉ. नीतू सहाय, डॉ. प्रशांत, डॉ. संगीता वर्मा, डॉ. पावेल और डॉ. त्रिशला शामिल हैं. 26 जून को जिस दिन अस्पताल की जांच कराई गई थी, उस दिन मोहर्रम का पर्व था.

जांच में बड़ा खुलासा: आपात स्थिति को देखते हुए कई चिकित्सकों की अतिरिक्त ड्यूटी भी लगाई गई थी. इसके बावजूद जांच के दौरान 21 डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित मिले थे. तत्कालीन डीडीसी रंजन कुमार चौधरी के नेतृत्व में हुई जांच की रिपोर्ट के बाद डीएम ने अनुपस्थित डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे.