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बायोमेट्रिक हाजिरी से खुली डॉक्टरों की पोल! 42 डॉक्टरों में से 41 का वेतन रुका

नालंदा सदर अस्पताल में डीएम के आदेश के बावजूद 21 डॉक्टर नियमित बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बना रहे हैं. रिपोर्ट- महमूद आलम

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बिहार शरीफ सदर अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 12:24 PM IST

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नालंदा: बिहार शरीफ सदर अस्पताल में डॉक्टरों की ड्यूटी को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में पूरी तरह सुधार नहीं हो सका है. जिलाधिकारी उदिता सिंह के सख्त आदेश के बाद भी सदर अस्पताल में पदस्थापित 42 डॉक्टरों में से 21 बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बना रहे हैं. जुलाई में महज आठ डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की, लेकिन अनियमित उपस्थिति रही.

41 डॉक्टरों की सैलरी पर रोक: ऐसे में इनमें से सिर्फ उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन को ही जुलाई का वेतन जारी किया गया. वहीं अस्पताल में तैनात 42 डॉक्टरों में से 41 का जुलाई महीने के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है.

बायोमेट्रिक से दूरी.. रजिस्टर से यारी : बाकी डॉक्टर अब भी रजिस्टर में हाजिरी बनाकर काम चला रहे हैं. डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर यह स्थिति तब है, जब 26 जून को गोली लगने से जख्मी युवक को सदर अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद तत्कालीन डीडीसी रंजन कुमार चौधरी के नेतृत्व में अस्पताल की जांच कराई गई थी.

वेतन पर रोक की कार्रवाई: जांच में 21 डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले थे. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम उदिता सिंह ने अनुपस्थित डॉक्टरों के संबंधित दिनों का वेतन रोकने का आदेश दिया था. इसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है.

सिर्फ इन डॉक्टरों ने नियम का किया पालन: जुलाई माह में बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने वाले डॉक्टरों में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन के अलावा डॉ. अमरेंद्र कुमार, डॉ. नवीन कुमार, डॉ. नीतू सहाय, डॉ. प्रशांत, डॉ. संगीता वर्मा, डॉ. पावेल और डॉ. त्रिशला शामिल हैं. 26 जून को जिस दिन अस्पताल की जांच कराई गई थी, उस दिन मोहर्रम का पर्व था.

जांच में बड़ा खुलासा: आपात स्थिति को देखते हुए कई चिकित्सकों की अतिरिक्त ड्यूटी भी लगाई गई थी. इसके बावजूद जांच के दौरान 21 डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित मिले थे. तत्कालीन डीडीसी रंजन कुमार चौधरी के नेतृत्व में हुई जांच की रिपोर्ट के बाद डीएम ने अनुपस्थित डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य: डीएम के निर्देश के बाद अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मियों की उपस्थिति पर निगरानी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था को अनिवार्य किया गया. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि डॉक्टर निर्धारित समय पर अस्पताल में मौजूद रहें और उनकी उपस्थिति का वास्तविक रिकॉर्ड उपलब्ध हो. बावजूद इसके 21 डॉक्टर अब भी बायोमेट्रिक हाजिरी से दूरी बनाए हुए हैं और रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं.

"सभी चिकित्सकों और कर्मियों को हर हाल में बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी. इससे अस्पताल में उनकी उपस्थिति की नियमित निगरानी हो सकेगी. बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले डॉक्टरों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."- डॉ. जयप्रकाश सिंह. सिविल सर्जन

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