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फर्रुखाबाद BSA ने रोका 34 प्रधानाध्यापकों का वेतन; पोर्टल पर छात्र नामांकन अपलोड न होने पर कार्रवाई

BSA विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि पोर्टल पर नामांकन अपलोड करने में लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी.

फर्रुखाबाद BSA ने रोका 34 प्रधानाध्यापकों का वेतन.
फर्रुखाबाद BSA ने रोका 34 प्रधानाध्यापकों का वेतन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 11:00 AM IST

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फर्रुखाबाद: पोर्टल पर छात्रों का नामांकन अपलोड न करने पर फर्रुखाबाद BSA ने बड़ी कार्रवाई की है. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 34 प्रधानाध्यकों का एक महीने का वेतन रोक दिया है. BSA की इस कार्रवाई से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

BSA विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में छात्रों का नामांकन होने पर डाटा प्रतिदिन यू डायस प्लस पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश है. इससे छात्रों के नामांकन की स्थिति स्पष्ट हो जाती है. डाटा अपलोड करने में लापरवाही नहीं बरती जा सकती है.

नामांकन को पोर्टल पर अपलोड न कर पाने वाले कुल 34 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है. बेसिक शिक्षा विभाग की मानें तो जिले में 1576 स्कूलों में छात्र-छात्राओं का नामांकन चल रहा है. कक्षा एक से आठवीं तक प्रतिदिन होने वाले नामांकन का डाटा रोजाना यू डाइय प्लस पोर्टल पर प्रधानाध्यापक को अपलोड करने का आदेश है.

इससे जिले में कितने बच्चों का नामांकन हो चुका है, इसकी स्थिति जिला, मंडल और राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारी देख पाते हैं. पोर्टल पर छात्र पंजीकरण की संख्या कम देखने पर BEO से जांच कराई गई है. उसी के क्रम में यह कार्रवाई हुई है.

BSA विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी. इसी के अनुपालन में यू डायस पोर्टल पर काम पूरा करके दफ्तर में स्पष्टीकरण सहित तलब किया है. जो कार्य में प्रगति लाएगा उसका वेतन बहाल कर दिया जाएगा. जहां लापरवाही मिलेगी, वहां इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

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