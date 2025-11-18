ETV Bharat / state

उन्नाव में 213 पंचायत सचिवों का वेतन रोका; ट्रांसफर के बाद भी नहीं जमा किए मूल दस्तावेज

उन्नाव DPRO में ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोका.
उन्नाव DPRO में ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोका. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read
उन्नाव: 4-5 साल पहले उन्नाव जिले में सैकड़ों ग्राम पंचायत सचिवों का ट्रांसफर किया गया था. उनमें से कईयों ने नए सचिवों को मूल अभिलेख ही नहीं सौंपे. अब इस मामले में जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है. डीपीआरओ ने ऐसे 213 सचिवों का वेतन रोक दिया है. साथ ही एडीओ पंचायत को निर्देश दिया है, कि जिन सचिवों ने नियमानुसार चार्ज हैंडओवर नहीं किया है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए.

डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने बताया कि जिले की 58 ग्राम पंचायतों में तैनात इन सचिवों का दायित्व था, कि ट्रांसफर के समय वह अपने कार्यकाल से संबंधित सभी मूल अभिलेख, वित्तीय पत्रावलियां, कैश बुक, वाउचर, प्रगति रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज नए सचिव को सौंपें.

लेकिन वर्ष 2020-21 से लेकर अब तक बड़ी संख्या में सचिवों ने इन नियमों का पालन नहीं किया है. इसकी वजह से पंचायती राज विभाग में लगभग 70 शिकायतें दर्ज हुई हैं. कई मामलों में पिछले तीन वर्ष से ऑडिट की प्रक्रिया भी अटकी पड़ी है, क्योंकि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं कराए गए.

डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने कहा कि कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायत के मूल दस्तावेज अपने पास रखना दंडनीय अपराध है. इसके बावजूद कई सचिव केवल परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर जैसे सीमित दस्तावेज ही जमा कर रहे हैं. सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय अभिलेख और प्रशासनिक रजिस्टर अपने पास ही रखे हैं. उन्होंने कहा कि यह किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा.

ग्राम पंचायतों को हर वर्ष केंद्र और राज्य सरकार से विकास कार्यों के लिए कई करोड़ रुपए की धनराशि मिलती है. अभिलेखों की अनुपलब्धता न केवल भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ाती है, बल्कि पंचायत स्तर के विकास कार्यों की पारदर्शिता पर भी सीधा सवाल खड़ा करती है.

डीपीआरओ ने बताया कि सचिवों के वेतन पर रोक नवंबर महीने से लगाई गई है. आदेश दिया गया है, कि सभी संबंधित सचिव सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत में उपस्थिति, 2020-21 के बाद के वित्तीय लेनदेन, कैश बुक, वाउचर, पत्रावलियां और अन्य मूल दस्तावेजों का चार्ज हैंडओवर करें.

इसी आधार पर अगले चरण में वेतन जारी किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जिन सचिवों ने चार्ज देने से इंकार किया या जानबूझकर दस्तावेज रोक रखे हैं, उनके खिलाफ जल्द ही पुलिस केस दर्ज कराया जाएगा.

