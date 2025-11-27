ETV Bharat / state

ड्यूटी टाइम में अस्पताल से बाहर गए तो कटेगी सैलरी, अब मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा!

अस्पताल प्रशासन ने स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने और कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए 'हिम एक्सेस ऐप' को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस ऐप के तहत अस्पताल में तैनात सभी डॉक्टरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन ऐप में दर्ज किया जा रहा है. यानी इस ऐप से अब अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक-एक पल का हिसाब रिकॉर्ड होगा.

बिलासपुर: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में काम करने वाले कर्मचारियों की लेट लतीफी या ड्यूटी आवर में बाहर रहने वालों को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है. इस अस्पताल में अब अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी की हाजिरी पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज होगी.

नई व्यवस्था के मुताबिक, अस्पताल में प्रवेश करते ही सभी स्टाफ को 'हिम एक्सेस ऐप' के माध्यम से अपना लॉगइन करना अनिवार्य कर दिया गया है. जैसे ही कर्मचारी लॉगइन करेगा, उसकी लोकेशन और मौजूदगी की जानकारी सीधे निदेशालय तक पहुंच जाएगी. यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी ताकि स्टाफ की वास्तविक उपस्थिति और ड्यूटी लोकेशन का सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके.

ड्यूटी टाइम में बाहर गए तो हो जाएंगे अनुपस्थित

बिलासपुर अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि, यदि कोई डॉक्टर या कर्मचारी अपने निर्धारित ऑफिस समय में अस्पताल परिसर से बाहर जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति का समय ऐप पर दर्ज हो जाएगा. इससे स्टाफ के उस अवधि के वेतन में कटौती की जाएगी. नियमों के अनुसार, डॉक्टरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ड्यूटी टाइम में अस्पताल में ही रहना अनिवार्य होगा, चाहे वह ओपीडी में हों, वार्ड में हो या फिर इमरजेंसी विभाग में.

अब तक इतने डॉक्टर व कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, वर्तमान में बिलासपुर अस्पताल में तैनात 19 डॉक्टरों सहित सभी अधिकारियों का रिकॉर्ड 'हिम एक्सेस ऐप' पर दर्ज कर लिया गया है. अब बचे हुए स्टाफ के डाटा ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. अस्पताल प्रशासन ने 1 दिसंबर तक पूरे स्टाफ का रिकॉर्ड ऐप पर अपडेट करने के लक्ष्य रखा है.

अब मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा!

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, लंबे समय से अस्पतालों में स्टाफ की अनुपस्थिति और ढीली कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें प्रशासन के पास पहुं रही है. अब लोकेशन-बेस्ड उपस्थिति सिस्टम लागू होने से कोई भी कर्मचारी बिना जानकारी और अनुमति के अस्पताल से बाहर नहीं जा सकेगा. ऐसे में इस व्यवस्था से कार्यशैली में पारदर्शिता आएगी. साथ ही स्टाफ की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित होगी. 'हिम एक्सेस ऐप' पूरी तरह से लागू होने के बाद अस्पताल में स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी, सेवाओं में सुधार आएगा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी.

1 दिसंबर तक पूरे स्टाफ का रिकॉर्ड दर्ज करने का लक्ष्य

बिलासपुर चिकित्सा अधीक्षक एके सिंह का कहना है कि, "बिलासपुर अस्पताल में सभी चिकित्सकों सहित स्टाफ का रिकॉर्ड 'हिम एक्सेस ऐप' में दर्ज किया जा रहा है. जल्द ही अब इस ऐप के माध्यम से हाजरी लगेगी और उसकी लोकेशन निदेशालय से मॉनिटरिंग होगी. बिलासपुर अस्पताल में 1 दिसंबर तक सारा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जाएगा."



