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सैलरी संकट से जूझ रहा भिलाई नगर निगम, बीजेपी पार्षदों ने कर्मचारियों के साथ किया प्रदर्शन

भिलाई : भिलाई नगर निगम सैलरी संकट से जूझ रहा है.निगम में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. आपको बता दें कि निगम के कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 3 करोड़ से ज्यादा की राशि लगती है. लेकिन अप्रैल माह में 15 तारीख बीत जाने के बाद भी उन्हें मार्च माह का वेतन नहीं मिला है.जबकि निगम का दावा है कि वो हर साल करीब 104 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली करता है.ऐसे में समय पर कर्मचारियों की सैलरी ना मिलना कहीं ना कहीं कुप्रबंधन की ओर इशारा करता है.

वेतन नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति डगमगाई

आपको बता दें कि कर्मचारियों को हर महीने 1 से 3 तारीख के बीच वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन इस बार देरी ने उनकी आर्थिक स्थिति पर असर डाल दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि वो स्कूल फीस, ईएमआई और अन्य जरूरी खर्च समय पर नहीं चुका पा रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है.