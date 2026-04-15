सैलरी संकट से जूझ रहा भिलाई नगर निगम, बीजेपी पार्षदों ने कर्मचारियों के साथ किया प्रदर्शन
भिलाई नगर निगम में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है.इसके विरोध में बीजेपी पार्षदों ने निगम के सामने धरना दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 15, 2026 at 3:50 PM IST
भिलाई : भिलाई नगर निगम सैलरी संकट से जूझ रहा है.निगम में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. आपको बता दें कि निगम के कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 3 करोड़ से ज्यादा की राशि लगती है. लेकिन अप्रैल माह में 15 तारीख बीत जाने के बाद भी उन्हें मार्च माह का वेतन नहीं मिला है.जबकि निगम का दावा है कि वो हर साल करीब 104 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली करता है.ऐसे में समय पर कर्मचारियों की सैलरी ना मिलना कहीं ना कहीं कुप्रबंधन की ओर इशारा करता है.
वेतन नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति डगमगाई
आपको बता दें कि कर्मचारियों को हर महीने 1 से 3 तारीख के बीच वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन इस बार देरी ने उनकी आर्थिक स्थिति पर असर डाल दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि वो स्कूल फीस, ईएमआई और अन्य जरूरी खर्च समय पर नहीं चुका पा रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
निगम प्रशासन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में लापरवाही बरत रहा है.कमिश्नर से 48 घंटे के भीतर वेतन भुगतान की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.13 अप्रैल को एक अर्बन एजेंसी को 8 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि कर्मचारियों का वेतन रोका गया है. जो साफ-साफ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की ओर इशारा कर रहा है- भोजराज सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष
वहीं बीजेपी पार्षद के आरोपों के बाद निगम कर्मियों ने भी वेतन नहीं मिलने को लेकर आंदोलन करने का मन बना लिया है. निगमकर्मियों की माने तो यदि एक दो दिन के अंदर वेतन नहीं मिलता है तो सारे के सारे कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.
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