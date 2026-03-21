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हिमाचल में बढ़ गई सैलरी, चौकीदार से लेकर स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य अधिकारी तक की बल्ले-बल्ले

सीएम ने बजट में कर्मचारियों की सैलरी और मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान किया ( Etv Bharat )