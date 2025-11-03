ETV Bharat / state

हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने वेतन में की बढ़ोत्तरी, जनवरी 2025 से मिलेगा फायदा

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजेस) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का फैसला लिया है. संशोधित वेतन 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. दरअसल, ये फैसला विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध में किए गए प्रतिवेदनों के बाद लिया गया है, ताकि अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके.

तीन श्रेणियों में विभाजित: तीन श्रेणियों में विभाजित कर हर श्रेणी में अलग-अलग वेतन दरें तय की गई हैं. श्रेणी-1 में आने वाले जिलों में अब स्तर-1 के कर्मचारियों को 19,900 रुपये प्रतिमाह, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा. जबकि स्तर-2 के कर्मचारियों को 23,400 रुपये प्रतिमाह, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटा, वहीं स्तर-3 के कर्मचारियों को 24,100 रुपये प्रतिमाह, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटा दिए जाएंगे.