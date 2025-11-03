हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने वेतन में की बढ़ोत्तरी, जनवरी 2025 से मिलेगा फायदा

हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने वेतन में की बढ़ोत्तरी, जनवरी 2025 से मिलेगा फायदा
हरियाणा सरकार ने पार्ट टाइम और डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाकर बड़ा तोहफा दिया है. संशोधित वेतन 1 जनवरी 2025 से लागू होगा.
Published : November 3, 2025 at 9:04 PM IST
पंचकूला: हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजेस) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का फैसला लिया है. संशोधित वेतन 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. दरअसल, ये फैसला विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध में किए गए प्रतिवेदनों के बाद लिया गया है, ताकि अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके.
तीन श्रेणियों में विभाजित: तीन श्रेणियों में विभाजित कर हर श्रेणी में अलग-अलग वेतन दरें तय की गई हैं. श्रेणी-1 में आने वाले जिलों में अब स्तर-1 के कर्मचारियों को 19,900 रुपये प्रतिमाह, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा. जबकि स्तर-2 के कर्मचारियों को 23,400 रुपये प्रतिमाह, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटा, वहीं स्तर-3 के कर्मचारियों को 24,100 रुपये प्रतिमाह, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटा दिए जाएंगे.
श्रेणी-2 के लिए तय वेतन दरें: श्रेणी-2 जिलों में स्तर-1 के लिए 17,550 रुपये प्रतिमाह, 675 रुपये प्रतिदिन और 84 रुपये प्रति घंटा मिलेगा. स्तर-2 के लिए 21,000 रुपये प्रतिमाह, 808 रुपये प्रतिदिन और 101 प्रति घंटा, जबकि स्तर-3 के लिए 21,700 रुपये प्रतिमाह, 835 रुपये प्रतिदिन और 104 रुपये प्रति घंटा वेतन निर्धारित किया गया है.
श्रेणी-3 के लिए वेतन दरें: श्रेणी-3 जिलों में स्तर-1 कर्मचारियों को 16,250 रुपये प्रतिमाह, 625 प्रतिदिन और 78 रुपये प्रति घंटा मिलेगा. स्तर-2 कर्मचारियों को 19,800 रुपये प्रतिमाह, 762 रुपये प्रतिदिन और 95 प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 20,450 रुपये प्रतिमाह, 787 प्रतिदिन और 98 प्रति घंटा वेतन मिलेगा.