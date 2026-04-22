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फर्रुखाबाद: लापरवाह 'गुरुजी' और कर्मचारियों पर गिरी गाज, BSA ने रोका वेतन

फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बीते एक माह के दौरान विभिन्न तिथियों पर स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया. इस जांच में 18 शिक्षकों सहित कुल 48 कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने सभी अनुपस्थित कर्मियों के उस दिन का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं. विभाग की इस कार्रवाई से जिले के शिक्षा जगत में हड़कंप मचा हुआ है.

बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में कार्रवाई का अंकन करने का भी बीईओ ने निर्देश दिया है. दरअसल, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की शत प्रतिशत उपस्थिति कराने के लिए शासन के आदेश पर गठित जिला व ब्लॉक टास्क कमेटी के सदस्य निरीक्षण करते हैं. बीते 19 मार्च से 20 अप्रैल तक अधिकारियों ने निरीक्षण किया था, जिसमें दो प्रधानाध्यापक, 18 सहायक अध्यापक, 24 शिक्षामित्र, 6 अनुदेशक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अलग-अलग तिथियां पर अनुपस्थित पाए गए थे.