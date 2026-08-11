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बाराबंकी में 12 अधिकारियों का वेतन रोका गया, जानिए किस लापरवाही में डीएम ने सख्त एक्शन लिया

डीएम ने लिया सख्त एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी : आईजीआरएस पर होने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी ने ऐसे 12 लापरवाह अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोक दिया है. जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर निस्तारण में देरी का स्पष्टीकरण देने का भी आदेश दिए हैं. आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा में बाराबंकी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के मुताबिक, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त जनशिकायतों एवं सन्दर्भों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के आदेश हैं. इसके लिए अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं. इसके बावजूद समीक्षा में निर्धारित अवधि में सन्दर्भों का निस्तारण न होने पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है. 7 अगस्त 2026 की स्थिति में डिफाल्टर एवं 11 अगस्त को डिफाल्टर होने वाले कुल 59 सन्दर्भ विभिन्न विभागों के अधिकारियों के स्तर पर लम्बित पाए गए.