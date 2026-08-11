बाराबंकी में 12 अधिकारियों का वेतन रोका गया, जानिए किस लापरवाही में डीएम ने सख्त एक्शन लिया
अधिकारियों को तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भी दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:29 PM IST
बाराबंकी : आईजीआरएस पर होने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी ने ऐसे 12 लापरवाह अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोक दिया है. जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर निस्तारण में देरी का स्पष्टीकरण देने का भी आदेश दिए हैं.
आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा में बाराबंकी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के मुताबिक, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त जनशिकायतों एवं सन्दर्भों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के आदेश हैं.
इसके लिए अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं. इसके बावजूद समीक्षा में निर्धारित अवधि में सन्दर्भों का निस्तारण न होने पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है. 7 अगस्त 2026 की स्थिति में डिफाल्टर एवं 11 अगस्त को डिफाल्टर होने वाले कुल 59 सन्दर्भ विभिन्न विभागों के अधिकारियों के स्तर पर लम्बित पाए गए.
कृषि विभाग के सबसे ज्यादा रेफरेंस पेंडिंग : समीक्षा में कृषि विभाग के उपनिदेशक के स्तर पर 23 सन्दर्भ लम्बित पाए गए. राजस्व एवं आपदा विभाग के अंतर्गत कुल 17 सन्दर्भ निर्धारित समय सीमा में निस्तारित नहीं किये गए. इनमें उपजिलाधिकारी रामसनेहीघाट के 4, तहसीलदार रामसनेहीघाट के 3 तथा तहसीलदार फतेहपुर के 10 संदर्भ शामिल हैं.
जिला प्रोबेशन अधिकारी महिला कल्याण विभाग के स्तर पर 8 सन्दर्भ लम्बित मिले. इसी तरह विद्युत विभाग के स्तर पर कुल 6 सन्दर्भ लम्बित पाए गए. इनमें अधिशासी अभियंता विद्युत फतेहपुर का 1,अधिशासी अभियंता विद्युत रामसनेहीघाट के 3 तथा अधिशासी अभियंता विद्युत रामनगर के 2 सन्दर्भ शामिल हैं. इसके अलावा अधिशासी अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लेवल पर 2 रिफ्रेंस, चकबन्दी अधिकारी सिरौली गौसपुर के स्तर पर 1 सन्दर्भ, अधिशासी अभियंता बाराबंकी जल निगम नगरीय के स्तर पर 1 सन्दर्भ तथा जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी के स्तर पर 1 सन्दर्भ लम्बित पाया गया.
इन अधिकारियों का रोका गया वेतन : लापरवाही पर जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कृषि विभाग के उपकृषि निदेशक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एसडीएम रामसनेहीघाट, तहसीलदार रामसनेहीघाट, तहसीलदार फतेहपुर, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता फतेहपुर, रामसनेहीघाट और रामनगर, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, चकबन्दी अधिकारी सिरौलीगौसपुर, जलनिगम के अधिशासी अभियंता और जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी का वेतन रोका किया है.