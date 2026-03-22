पहाड़ी दरकने से मलबे में दबा JCB ऑपरेटर, चट्टानों की चपेट में आने से मौके पर दर्दनाक मौत
मंडी जिले में सलापड़-तत्तापानी सड़क पर दर्दनाक हादसे में जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 2:07 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दर्दनाक सड़क हादसे पेश आया है. सलापड़-तत्तापानी डबल लेन सड़क पर एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. सड़क निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी दरकने से भारी चट्टानें गिर गई, जिसकी चपेट में आकर जेसीबी मशीन चला रहे ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान खुबे राम (उम्र- 26 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय राम, निवासी ग्राम पंचायत भाटकीधार दुंदास गांव के रूप में हुई है.
पहाड़ी से चट्टान दरकने से बड़ा हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खुबे राम रोज की तरह निर्माण कार्य में जुटे हुए थे और मशीन संचालित कर रहे थे. इसी दौरान अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और चट्टानें गिरने लगी. घटना इतनी अचानक हुई कि संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह मलबे के नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है.
मंडी में जेसीबी ऑपरेटर की मौत
स्थानीय लोगों का कहना कि, मृतक खुबे राम एक कुशल और अनुभवी ऑपरेटर थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपनी सेवाएं दी थीं. उनके निधन से न केवल परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरा आघात पहुंचा है. आसपास के इलाकों में शोक की लहर है. जेसीबी ऑपरेटर के निधन की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.
स्थानीय लोगों प्रशासन की निश्पक्ष जांच की मांग
ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से हादसे की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और राहत प्रदान करने की मांग की है. साथ ही, निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.
जांच में जुटी पुलिस
एसपी मंडी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, निहरी पुलिस मामले को लेकर आगामी तफ्तीश में जुटी है."
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