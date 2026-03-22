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पहाड़ी दरकने से मलबे में दबा JCB ऑपरेटर, चट्टानों की चपेट में आने से मौके पर दर्दनाक मौत

मंडी में जेसीबी ऑपरेटर की मौत ( ETV Bharat )