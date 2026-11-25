सक्ती में थाना प्रभारी सस्पेंड, तालाब में युवक के डूबने से मौत पर जांच टीम गठित
जुआ पकड़ने गई टीम को देखकर कुछ लोग तालाब में कूद गए, जिसमें 1 सख्स की मौत हो गई थी. रजत गोयल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 10:42 PM IST
सक्ती: डोमाडीह गांव में महेश केंवट के मौत के मामले में सक्ती पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. 2 दिन पूर्व देर रात जुआ पकड़ने गए हसौद थाना प्रभारी को देख जुआरी तालाब में कूद गए थे. जिसमें से एक ग्रामीण तालाब से बाहर नहीं निकला. 2 दिन बाद उसका शव तालाब से बरामद किया गया है. गांव वालों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और दहशत के चलते युवक की जान गई.
पुलिस को देख तालाब में कूदा था ग्रामीण
युवक की मौत के बाद मौके पर पंचनामा करने पहुंची टीम को एक ग्रामीण ने बताया कि कैसे हसौद पुलिस ने उसे पकड़ा और बाद में 15 हजार रुपए की मांग की. जब उसने पैसे दे दिए तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया, ऐसा पीड़ित का आरोप है. इस बयान के बाद जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने हसौद थाना प्रभारी जयराम साहू को सस्पेंड कर दिया है. डभरा एसडीओपी को जांच करने की जिम्मेदारी दे दी गई है.
युवक की मौत के बाद हंगामा
वहीं, महेश केंवट की मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजन ओर ग्रामीण सुबह से शाम तक दोषियों पर कार्रवाई ओर उचित मुवावजे को लेकर चक्का जाम कर सड़क पर बैठे रहे. ग्रामीणों का आक्रोश देख अधिकारियों ने तत्काल टीआई को सस्पेंड करने की कार्रवाई की ओर निष्पक्ष जांच का वादा किया. इसके साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में 9 लाख ओर परिवार के बच्चों की शिक्षा ओर रोजगार में मदद करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए.
परिवार को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस की लापरवाही से युवक की मौत हुई है. परिवार को आर्थिक मदद और मृतक की पत्नी को नौकरी दिया जाना चाहिए. दोषी पुलिस पर एक्शन लिया जाए: बालेश्वर साहू, विधायक, जैजैपुर
जो भी न्यायोचित मांग है उसे हम पूरा करेंगे. मामले की जांच के बाद जो भी निकलकर सामने आएगा उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. हसौद थाना प्रआरी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है: पंकज पटेल,, एएसपी सक्ती
गम में डूबा गांव
पुलिस के आश्वासन के बाद फिलहाल गांव वालों का गुस्सा शांत हो गया है. लेकिन युवक की मौत से गांव में मातम का माहौल है. गांव के लोगों को चिंता है कि अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा.
राशन दुकान गई 7 साल की मासूम रहस्यमय ढंग से लापता, चार महीने पहले सक्ती से यहां आया था परिवार
सक्ती में पीएम आवास गृह प्रवेश एवं लखपति दीदी सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पहुंचे, 122 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन ओर लोकार्पण
1.31 करोड़ का घोटाला, समिति प्रबंधक सक्ती से गिरफ्तार, धान में मिट्टी मिलाने का आरोप