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सक्ती में थाना प्रभारी सस्पेंड, तालाब में युवक के डूबने से मौत पर जांच टीम गठित

हसौद थाना प्रभारी जयराम साहू को सस्पेंड कर दिया गया ( ETV Bharat )

सक्ती: डोमाडीह गांव में महेश केंवट के मौत के मामले में सक्ती पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. 2 दिन पूर्व देर रात जुआ पकड़ने गए हसौद थाना प्रभारी को देख जुआरी तालाब में कूद गए थे. जिसमें से एक ग्रामीण तालाब से बाहर नहीं निकला. 2 दिन बाद उसका शव तालाब से बरामद किया गया है. गांव वालों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और दहशत के चलते युवक की जान गई.

पुलिस को देख तालाब में कूदा था ग्रामीण युवक की मौत के बाद मौके पर पंचनामा करने पहुंची टीम को एक ग्रामीण ने बताया कि कैसे हसौद पुलिस ने उसे पकड़ा और बाद में 15 हजार रुपए की मांग की. जब उसने पैसे दे दिए तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया, ऐसा पीड़ित का आरोप है. इस बयान के बाद जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने हसौद थाना प्रभारी जयराम साहू को सस्पेंड कर दिया है. डभरा एसडीओपी को जांच करने की जिम्मेदारी दे दी गई है.